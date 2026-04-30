Палац Бадені instagram.com/agoov1 / © Instagram

Буськ — місто, яке не кричить про свою красу, а тихо відкривається тим, хто готовий дивитися уважніше. Саме тут, на пологому пагорбі біля річки Західний Буг, височіє палац, який пережив імперії, війни та забуття.

Його фасад — стриманий, класичний: двоповерхова будівля з портиком, балконом і декоративними вазами. Але за цією зовнішньою стриманістю ховається історія, яка охоплює століття.

Від дерев’яної фортеці до аристократичної резиденції

Ще наприкінці XVII століття на цьому місці стояв дерев’яний оборонний палац буських старост. Згодом його змінила мурована будівля, зведена 1810 року представниками роду Мієрів — тодішніх власників місцевих земель.

Маєток змінював господарів, переходив у спадок, допоки 1876 року не опинився у руках графської родини Бадені. Саме тоді почалася нова глава в його історії.

Казимир Фелікс Бадені, одна з ключових постатей Галичини кінця XIX століття, перетворив палац на літню резиденцію. Він не просто володів цим місцем, а сформував його, адже перебудував, розширив, додав елементи неоренесансу, проте зберіг основу класицизму.

Навколо розкинувся парк із рідкісними деревами, зокрема тюльпановими. Це було не просто житло, а простір статусу, впливу та стилю життя європейської аристократії.

Рід, який залишив неоднозначний слід в історіїї

Родина Бадені володіла тисячами гектарів землі, мала підприємства, млини, пивоварні. У самому Буську Казимир заснував пивоварню, а його брат Станіслав розвивав господарство в інших містах.

Водночас постать Казимира Бадені залишається неоднозначною. Як політик Австро-Угорщини, він обіймав високі посади, а саме, намісника Галичини, прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ. Його ім’я пов’язують із так званими «баденівськими виборами», які викликали обурення через обмеження представництва українців.

Занепад

Після 1939 року, з приходом радянської влади, палац втратив свою первинну функцію. Його націоналізували, інтер’єр розграбували чи знищили.

Під час Другої світової війни тут розміщувалися німецькі війська, а згодом і радянські військові частини. З 1961 року будівля належала Міністерству оборони СРСР, де діяла частина стратегічного зв’язку.

У 2004 році військову частину розформували і палац залишився сам на сам, але вже без життя.

Тиша руїн

Сьогодні палац стоїть покинутим: вікна вибиті, територія заросла, а ліпнина осипається. Те, що колись було символом статусу, перетворилося на символ втрати.

Пожежа 2016 року завдала ще більшого удару, вогонь так сильно пошкодив будівлю, що навіть ті залишки інтер’єру, які дивом збереглися, опинилися під загрозою. А найболючіше — відсутність ознак реставрації. Наразі не проводиться жодних активних робіт або системного підходу до збереження історії та архітектури палацу Бадені.

Попри все, він залишається однією з найважливіших історичних пам’яток Буська. Його передали у власність громади і це — шанс, колись тут планували створити філію мистецької галереї. Ідея досі звучить як мрія, яка могла б змінити долю не лише будівлі, а й усього міста.

Палац Бадені — більше, ніж архітектура, це історія про розквіт і занепад, велич і байдужість, та пам’ять, яку легко втратити. Такі місця не можна просто «залишити як є», бо кожна вибита шибка — ще один крок до забуття, та водночас нагадування, що спадщина існує лише доти, доки хтось готовий за неї боротися.

