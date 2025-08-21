Палац Потоцьких у Тульчині: український Версаль, який треба побачити на власні очі

Палац Потоцьких у Тульчині instagram.com_anov_vlog / © Instagram

Це не просто архітектурна пам’ятка XVIII століття — це місце, де збереглася історія європейської розкоші, українських традицій та драматичних подій минулого.

Будівництво палацу Потоцьких розпочалося 1782 року за проєктом французького архітектора Жозефа Лакруа. Замовником став граф Станіслав Щенсний Потоцький — один із найбагатших магнатів тогочасної Речі Посполитої, який володів понад 165 тисячами кріпаків. Архітектурний ансамбль, відомий під назвою «Хороше», складався з головного палацу, двох бічних флігелів, розкішного парку, оранжерей, манежу, турецьких лазень, друкарні, підземних тунелів і навіть власного театру.

«Тульчинський Версаль»

Велич палацу вражала сучасників, бібліотека налічувала близько 17 тисяч томів, у картинній галереї зберігалися шедеври європейських художників, а в садибному театрі виступали понад 200 акторів. Репертуар складався з опер та концертів і це робило Тульчин культурним центром, який міг конкурувати з Варшавою чи Львовом.

Окрема гордість — парк «Хороше» площею 10 гектарів. Його створили в англійському стилі, алеї обсаджували італійськими тополями, зводили альтанки та фонтани, а через територію тягнулися канали та ставки. Це було місце, де панство відпочивало, влаштовувало бали та приймало іноземних гостей.

Історичні злети та падіння

Після смерті Станіслава Потоцького маєток перейшов його дружині Софії, а згодом — дітям, які значною мірою розтринькали багатство. Згодом велична резиденція змінювала своє призначення, у часи визвольних дій тут розміщували шпиталь для вояків Української Галицької Армії, а у радянські роки — культурно-освітні заклади.

Від 1984 року у стінах палацу працює Тульчинський фаховий коледж культури, який і сьогодні зберігає атмосферу мистецтва.

Підземні таємниці

Особливу цікавість викликають підземні тунелі, якими палац був з’єднаний із різними частинами Тульчина. Вважається, що вони використовувалися як схованки від нападів і як зручні переходи для господаря. Легенди розповідають, що ці ходи тягнулися на кілька кілометрів і навіть виходили за межі міста.

Сьогодення

Попри часткову руйнацію, палац Потоцьких зберіг свою велич. 2017 року тут започаткували мистецький фестиваль OperaFest Tulchyn, який щороку збирає тисячі гостей та робить Тульчин центром оперної культури. Також тривають реставраційні роботи, щоб відновити первісну красу ансамблю.

Палац Потоцьких внесений до списку «Семи чудес Вінниччини» і недаремно, адже його масштаби, архітектура та історія вражають навіть бувалих мандрівників.

Відвідавши палац Потоцьких, ви не просто побачите величну споруду, ви відчуєте атмосферу XVIII століття, де поєдналися європейська розкіш і український дух. Це ідеальне місце для тих, хто цінує історію, мистецтво та романтику старовинних садиб.

Найкраще відвідувати палац улітку, коли розквітає парк і відбуваються культурні заходи. Обов’язково візьміть фотоапарат, адже краса ансамблю варта того, щоб залишити її у пам’яті назавжди.