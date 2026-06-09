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- Україна
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Палац Вінберга — велич, яка перетворилася на руїни: одна з найтрагічніших садиб України
Серед українських полів і тиші Кіровоградщини стоїть те, що колись було символом розкоші та статусу. Палац Вінберга у селі Ясинуватка — єдина садибна резиденція ХІХ століття у регіоні, яка пережила імперії, війни та зміни епох, але не пережила байдужості.
Україна має сотні історичних маєтків, які поступово зникають із карти культурної спадщини. Але історія палацу Вінберга вирізняється особливою драматичністю, адже це не лише занепад архітектури, а й приклад того, як велич може бути втрачена за одне покоління.
Палац розташований у селі Ясинуватка на Кіровоградщині, над заплавою річки Інгулець. Його збудували близько 1870 року для родини Вінбергів — представників дворянського роду, пов’язаного з військовою службою та землеволодінням. Власником маєтку вважають Василя Вінберга, який, за історичними даними, мав військове звання штабскапітан, а згодом — генерал-майора.
Садиба була не просто будинком, а повноцінною резиденцією: два поверхи, близько 16 кімнат із високими стелями, тераси, вихід до річки, купальні, стайні та господарські споруди. Архітектурний стиль поєднував еклектику з елементами неоготики, зокрема у вертикальних акцентах і баштових формах, які надавали будівлі майже «замкового» вигляду.
Палац, який жив кількома життями
Після революційних подій XX століття маєток був націоналізований. Як і багато дворянських садиб, він отримав нову, утилітарну функцію: тут розмістили школу, згодом інтернат, а у повоєнні роки частину приміщень використовували як гуртожиток.
У радянський період будівля ще зберігала відносну цілісність. Але з початком 1990-х почався стрімкий занепад. Палац поступово втрачав декоративні елементи, металеві конструкції, балкони та ковані деталі, частину з них було розібрано та здано на металолом.
Наприкінці 1990-х споруду передали у користування релігійній громаді. Саме цей період став фатальним для архітектури, адже стан пам’ятки погіршувався, а догляд був недостатнім для збереження масштабної історичної будівлі.
Пожежа, яка знищила серце палацу
У 2004 році сталася пожежа, яка зруйнувала ключові елементи палацу — перекриття, внутрішні конструкції, купол і вежі. Після цього від колишньої розкішної резиденції залишився фактично лише кам’яний каркас і фрагменти стін.
Сьогодні будівля перебуває в аварійному стані та поступово руйнується від плину часу та погодних умов. Попри відсутність системного фінансування, місцева громада намагається підтримувати хоча б територію навколо пам’ятки.
Палац Вінберга часто називають «замком-привидом Кіровоградщини». Це не лише емоційна метафора, а реальність, адже споруда існує як тінь самої себе та нагадування про втрачений пласт історії регіону.
За описами дослідників і очевидців, у найкращі часи це було місце життя й розкоші з балами у світлих залах, видом на річку, терасами з фруктовими деревами та старим дубом, який, ймовірно, пам’ятає ще перших власників маєтку. Сьогодні ж залишилися лише руїни, які поступово зникають із ландшафту та з пам’яті.
Палац Вінберга — це не просто архітектурна пам’ятка, а історія про те, як легко втратити культурну спадщину, якщо вона не отримує вчасно захисту. Його руїни одночасно вражають і болять, бо вони нагадують про велич минулого та про відповідальність сьогодення. І поки кам’яні стіни ще стоять над Інгульцем, у цього місця залишається шанс хоча б бути почутим.