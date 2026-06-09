Палац Вінберга instagram.com/photoaddict_tais / © Instagram

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Україна має сотні історичних маєтків, які поступово зникають із карти культурної спадщини. Але історія палацу Вінберга вирізняється особливою драматичністю, адже це не лише занепад архітектури, а й приклад того, як велич може бути втрачена за одне покоління.

Палац розташований у селі Ясинуватка на Кіровоградщині, над заплавою річки Інгулець. Його збудували близько 1870 року для родини Вінбергів — представників дворянського роду, пов’язаного з військовою службою та землеволодінням. Власником маєтку вважають Василя Вінберга, який, за історичними даними, мав військове звання штабскапітан, а згодом — генерал-майора.

Садиба була не просто будинком, а повноцінною резиденцією: два поверхи, близько 16 кімнат із високими стелями, тераси, вихід до річки, купальні, стайні та господарські споруди. Архітектурний стиль поєднував еклектику з елементами неоготики, зокрема у вертикальних акцентах і баштових формах, які надавали будівлі майже «замкового» вигляду.

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Палац, який жив кількома життями

Після революційних подій XX століття маєток був націоналізований. Як і багато дворянських садиб, він отримав нову, утилітарну функцію: тут розмістили школу, згодом інтернат, а у повоєнні роки частину приміщень використовували як гуртожиток.

У радянський період будівля ще зберігала відносну цілісність. Але з початком 1990-х почався стрімкий занепад. Палац поступово втрачав декоративні елементи, металеві конструкції, балкони та ковані деталі, частину з них було розібрано та здано на металолом.

Наприкінці 1990-х споруду передали у користування релігійній громаді. Саме цей період став фатальним для архітектури, адже стан пам’ятки погіршувався, а догляд був недостатнім для збереження масштабної історичної будівлі.

Пожежа, яка знищила серце палацу

У 2004 році сталася пожежа, яка зруйнувала ключові елементи палацу — перекриття, внутрішні конструкції, купол і вежі. Після цього від колишньої розкішної резиденції залишився фактично лише кам’яний каркас і фрагменти стін.

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Сьогодні будівля перебуває в аварійному стані та поступово руйнується від плину часу та погодних умов. Попри відсутність системного фінансування, місцева громада намагається підтримувати хоча б територію навколо пам’ятки.

Палац Вінберга часто називають «замком-привидом Кіровоградщини». Це не лише емоційна метафора, а реальність, адже споруда існує як тінь самої себе та нагадування про втрачений пласт історії регіону.

За описами дослідників і очевидців, у найкращі часи це було місце життя й розкоші з балами у світлих залах, видом на річку, терасами з фруктовими деревами та старим дубом, який, ймовірно, пам’ятає ще перших власників маєтку. Сьогодні ж залишилися лише руїни, які поступово зникають із ландшафту та з пам’яті.

Палац Вінберга — це не просто архітектурна пам’ятка, а історія про те, як легко втратити культурну спадщину, якщо вона не отримує вчасно захисту. Його руїни одночасно вражають і болять, бо вони нагадують про велич минулого та про відповідальність сьогодення. І поки кам’яні стіни ще стоять над Інгульцем, у цього місця залишається шанс хоча б бути почутим.

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