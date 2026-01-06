Пам’ять про Бакоту у Галицькому морі: навіщо досліджувати дивовижні береги Дністровського водосховища

Дністровське водосховище_Бакота instagram.com/mandrivnyk.ua_ / © Instagram

Дністровське водосховище — одна з наймасштабніших гідротехнічних споруд України. Його створили між 1981 і 1987 роками на Дністрі та сьогодні воно простягається від Чернівецької до Хмельницької та Вінницької областей. Площа дзеркала води головного водосховища — 142 км², довжина — 194 км, середня глибина — 21 м. Проте за цифрами — не просто технічна споруда. Це місце, де поєдналися енергетика, водогосподарські потреби та неповторна краса природи.

Водосховище з’явилося на місці 63 сіл, серед яких і старовинна Бакота — колись великий центр Дністровського Пониззя, відомий ще з літописів 1240 року. Сьогодні від нього залишилися лише скелі, стародавні монастирські печери та легенди.

Місце, де вода омиває скелі

Бакота і нинішні береги водосховища — справжня перлина Поділля. Мікроклімат тут особливий: теплий, майже «ялтинський», а скелі та ліси захищають від холодних північних вітрів. Це робить регіон комфортним не лише для туристів, а й для рідкісних видів флори та фауни.

Археологічні розкопки підтверджують, що територія була населена ще за язичницьких часів. Тут збереглися сліди капищ і святилищ, а пізніше — скельні монастирі, які надихали та надихають художників, фотографів і туристів.

Сьогодні Дністровське водосховище — це два об’єкти: головне водосховище та додаткове, розташоване нижче дамби. Вони працюють разом, щоб забезпечити регулювання стоку, зрошення та захист від паводків.

Краса та трагедія в одному кадрі

Водосховище часто називають Галицьким морем — хоч і дивно, адже більша його частина лежить на Поділлі та Буковині, а не на Галичині. Проте ця назва відображає масштабність і ефектність водойми.

Фотографії Дністра вражають: прозора синя вода на тлі скель, ліси, які віддзеркалюються у дзеркалі води, та маленькі пляжі, де можна відчути себе у власній оазі спокою. Проте поруч із красою прихована й трагедія: села, які довелося затопити, історії родин, які залишили домівки, і пам’ять про Бакоту, яку назавжди забрала вода.

Дністровське водосховище — це не просто інженерний проєкт. Це місце, де людина та природа створили гармонію, а води Дністра зберігають історії кількох століть. Це і про силу, і про втрати, і про неймовірну красу, яка манить туристів з усієї України та світу.

Прогулянка вздовж берегів Бакоти чи на човні по водосховищу — нагадування: історія тут живе у воді, скелях і легендах. А кожен захід сонця над Дністром підтверджує, інколи те, що було втрачено, стає частиною нового, великого та незабутнього.