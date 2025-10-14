ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
3 хв

Подорож у серце тисячолітньої тиші: чому варто відвідати Антонієві печери в Чернігові

Якщо Київ асоціюється з блиском Софії, то Чернігів — це спокій «сивої старовини». І наймістичніше місце, де її можна відчути — це підземний монастир «Антонієві печери».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Антонієві печери у Чернігові instagram.com_carbon.burbon

Антонієві печери в Чернігові / instagram.com_carbon.burbon / © Instagram

Є міста, які живуть у ритмі сучасності, а є ті, які дихають минулим. Чернігів належить до других. Тут навіть повітря має особливу глибину — спокій, який не знайдеш у великих містах. І саме в цьому спокої, під землею, серед вологих склепінь і мерехтіння свічок, приховані Антонієві печери — найдавніша святиня Чернігівщини, заснована ще 1069 року.

Як усе почалося

Легенда розповідає, що Антоній Печерський, відомий як засновник Києво-Печерської лаври, народився неподалік Чернігова в місті Любечі. Після багатьох років чернечих випробувань у Києві він був змушений залишити місто, адже політичні суперечки між князями робили його небезпечним.

Антоній прийшов на Болдині гори — священне місце ще від язичницьких часів, де колись проводили обряди поклоніння богам. Там він викопав першу печеру — келію для молитви, яка стала початком майбутнього монастиря.

Згодом чернігівський князь Святослав Ярославич, син Ярослава Мудрого, підтримав ченця. Так з’явився печерний монастир Божої Матері, відомий нині як Антонієві печери. І хоча початок був скромним, кілька невеликих келій і підземна церква, комплекс розширювався протягом наступних дев’яти століть.

Підземний світ, який дихає історією

Сьогодні довжина печер сягає понад 350 метрів, глибина — до 12 метрів, а всередині відкрито кілька рівнів, де розташовані церкви, келії, крипти та ходи.

Археологи встановили, що в давнину монастир мав власні плінфовипалювальні печі, які виробляли тисячі цеглин за один цикл — матеріал, який ішов на будівництво храмів та укріплень Чернігова. Тобто монахи не лише молилися, а й фактично були майстрами та творцями міста.

До комплексу входять три підземні церкви, серед яких найвідоміша — храм Феодосія Тотемського. Це найбільша підземна церква Лівобережної України, у якій колись проводили богослужіння за тьмяного світла лампад.

Іллінська церква — храм, який бачив Київську Русь

На поверхні, над печерами, стоїть Іллінська церква — єдина однонефна споруда XI століття, яка збереглася від часів Київської Русі. Спочатку вона служила хрещальнею, пізніше зазнала руйнувань від татаро-монгольської навали, а у XVII столітті була відновлена у стилі українського бароко.

Історія церкви нерозривно пов’язана з іменем чернігівського козацького полковника Степана Подобайла, який профінансував її реконструкцію. Сьогодні це не просто архітектурна пам’ятка, а музей з унікальними реліквіями, серед яких — чудотворна ікона Іллінської Божої Матері.

Незабутня атмосфера

Ті, хто побував у печерах, кажуть, що тут стихає навіть внутрішній шум. І справді — коли спускаєтеся вузьким проходом у прохолоду підземелля, відчуваєте не страх, а глибокий спокій.

Темрява тут не лякає, вона — як ковдра. Світло ліхтарів ледь торкається стін, на яких видно старовинні написи. Легенди кажуть, що деякі з них залишили ченці, які роками не виходили на поверхню.

І коли гід тихим голосом розповідає, як монахи молилися у цих стінах, а поруч, за кілька метрів, розташоване поховання давніх братів монастиря, неможливо не відчути побожність. Це досвід, який не зрівняти з жодним іншим музеєм чи храмом.

Коли відвідувати

Печери відкриті цілий рік. Влітку під землею прохолодно (близько +10°C), взимку — тепло. Найкомфортніший період для екскурсії — весна чи осінь, коли відсутні великі туристичні групи.

Краще обрати екскурсію з гідом. Так ви не лише побачите архітектуру, а й почуєте історії про духовні практики, легенди про підземні дива та навіть про те, як монахи рятувалися від ворогів під час набігів.

Навіщо сюди їхати

Антонієві печери — це не просто архітектура чи релігійна пам’ятка. Це пам’ять нації, закарбована в землі. Тут усе справжнє: вологе повітря, старовинні цеглини, звуки тиші. І коли виходиш на поверхню, сонячне світло здається іншим — теплішим і живішим.

Антонієві печери — це історія, якої можна торкнутися. Місце, де ви буквально стоїте у XI столітті, серед темних ходів і молитов, які збереглися крізь століття.

Тут немає глянцю чи туристичного блиску — лише справжня енергія минулого, яку ніде більше не відчути. Тож якщо Чернігів у вашому туристичному маршруті, не оминіть Антонієві печери. Це подорож не просто під землю, а у глибину української історії та людської віри.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie