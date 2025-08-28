Подорож Україною під час війни: як зробити мандрівку безпечною

Львів / © Associated Press

Подорож може стати не лише способом відпочити, а й терапією від щоденного стресу. Головне — робити це обачно.

Найменше ризиків для мандрівників у західних областях: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська та Вінницька. Тут працює туристична інфраструктура, є розвинена готельна база, заклади харчування та культурні пам’ятки.

Натомість південні, східні та прифронтові регіони залишаються небезпечними — туди їхати не варто.

Основні правила безпеки у дорозі

Плануйте маршрут заздалегідь. Краще мати альтернативні шляхи пересування, на випадок перекриттів.

Перевіряйте новини та офіційні попередження. Скористайтеся сайтами ОВА та ДСНС, щоб дізнатися про поточну ситуацію.

Майте при собі документи. Паспорт, ідентифікаційний код або водійські права — краще взяти кілька різних посвідчень.

Встановіть додаток «Повітряна тривога». Він допоможе швидко зорієнтуватися під час загрози.

Обирайте лише перевірені місця для зупинок. Готелі, хостели та садиби, які працюють легально та мають укриття, будуть безпечнішими.

Навіщо зараз подорожувати

Мандрівки Україною — це не лише відпочинок. Це спосіб підтримати економіку регіонів, допомогти місцевим підприємцям, відчути єдність і стійкість нашої країни. Крім того, зміна навколишнього середовища допомагає відновити психологічні ресурси та нагадує, що попри війну, ми живемо, розвиваємось і відкриваємо нове.

Подорожі під час війни в Україні — це виклик, але й важливий ресурс для нашої стійкості. Кожна мандрівка сьогодні вимагає від нас значно більшої відповідальності, планування та уважності до безпеки. Ми не можемо дозволити собі легковажність, адже реальність диктує свої правила. Водночас правильно організована поїздка здатна подарувати щось значно більше, ніж просто відпочинок: відчуття життя, натхнення та внутрішню силу.

Тому, якщо ви вирішите вирушити у дорогу, зробіть це свідомо, продумайте маршрут, врахуйте ризики, дотримуйтесь правил безпеки. І пам’ятайте, що навіть у найважчі часи варто знаходити можливості для радості та натхнення. Адже Україна — це неймовірна природа, унікальна культура та незламні люди.