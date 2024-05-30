Подорож вихідного дня: цікаві локації України

Україна – дивовижно красива країна і попри всі негаразди має надзвичайно багато історичних та цікавих місць, які варто відвідати. А головне, аби знайти натхнення, відпочити та насолодитись чудовим дозвіллям дуже далеко подорожувати не треба.

Тревелблогерка Svetyshka поділилась зі своїми підписниками відео про свої топ-5 цікавих місць України, які варто побачити та відвідати вже найближчими вихідними.

Стільське городище, Львівська обл.

Це унікальний комплекс скель і печер існував ще задовго до заснування Київської Русі та являє собою важливу археологічну та історичну спадщину сучасної України. Відвідавши це місце, ви відчуєте атмосферу давнини, побачите залишки стародавнього житла наших пращурів. Стільське городище - джерело духовного надбання, що допомагає зберегти та розширити знання про минуле нашого народу.

Naturalist Botanic, Київська обл.

Це справжній квітковий маєток, з озером, лебедями та неймовірною кількістю різнобарвних квітів у саду. Тут росте не менш як 200 сортів троянд, 15 сортів лохини, 10 сортів інжиру, гімалайський кедр, є навіть такі рідкісні та маловідомі рослини як Метасеквоя та ягоди Гумі. Кожен сад змінюється залежно від пори року, але завжди є “рослина-зірка”. Тут проводяться різні заходи та майстер-класи. Оскільки це приватна територія, то просто так сюди не потрапити. Можна дізнатись завчасно про заходи, що будуть тут проходити та приєднатись до невеликої кількості людей.

Тустань, Львівська обл.

Це не просто архітектурна спадщина минулих століть. Це місце, переповнене історією і таємницями, що зачаровує величчю та неповторністю. Прогулянка маршрутом навколо скель дозволить вам відчути дух минулих епох і насолодитися захопливим видом на гори. Прогулянка тими ж старовинними шляхами, якими користувалися у часи Київської Русі, дасть вам можливість відчути атмосферу старовинного життя наших пращурів.

Чернівецький університет, Чернівецька обл.

Це не лише старовинний та найбільш впізнаваний навчальний заклад України, але й символ культурного та історичного багатства регіону. Розташований у прекрасній будівлі колишньої резиденції митрополитів Буковини та Далмації, він є важливим об'єктом національної та світової спадщини. Архітектура університету вражає своєю елегантністю та урочистістю. Стіни, оздоблені теракотою, вікна обрамлені білокам'яними блоками, особливу увагу привертає покрівля, що прикрашена кольоровою поливаною черепицею. Наразі це чинний університет на території якого знаходиться церква до якої може зайти кожен охочий.

Межигір'я, Київська обл.

Попри те, що це колишня резиденція експрезидента України, тепер це парк-пам'ятник, який став справжнім райським куточком. У парку знаходиться зоопарк, качина ферма та озеро, де плавають лебеді. Косулі, зайці та качки вільно прогулюються без жодних огорож і ви можете навіть погодувати їх. Можна зробити пікнік на гольф полі, або просто насолодитися прогулянкою парком, де висаджено багато різних цікавих рослин. І звичайно завітати на екскурсію до самого маєтку, адже він вражає своєю колоритністю та стилем.

Це лише невеличка частина природного, історичного та культурного багатства нашої країни, але вона варта того, аби її побачити та закарбувати у пам’яті. Крім того, приємно та з користю провести вільний час.

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