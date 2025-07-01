ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Русилівські водоспади: природне диво Тернопільщини

Серед чарівних куточків України є місця, які вражають не лише красою, а й особливою атмосферою спокою та гармонії. Одне з таких місць — Русилівські водоспади. Справжня перлина Тернопільщини, яка захоплює серце кожного, хто бодай раз сюди потрапляє.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Русилівські водоспади instagram.com_nikulinajenia

Русилівські водоспади / instagram.com_nikulinajenia / © Instagram

Русилівські водоспади розташовані неподалік села Русилів у Чортківському районі Тернопільської області, в мальовничій каньйоноподібній долині на лівій притоці річки Стрипа. Ця місцина є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон», який охоплює наймальовничіші ділянки Поділля.

Унікальний каскад

Головна родзинка — каскад із понад 15 водоспадів, який тягнеться приблизно на 1 кілометр. Найвищі з них сягають 12–15 метрів, а найнижчі — 1,5–3 метри. Ширина окремих водоспадів — до 3 метрів, а потоки води зриваються з червоно-бурих вапнякових урвищ і створюють захопливу картину.

Цей каскад вважається одним з найгарніших в Україні. І хоча він не такий відомий, як Шипіт чи Учан-Су, русилівські водоспади часто називають «українською Ісландією» за їхню дикість і незайману природу.

Коли найкраще відвідувати

  • Весна — ідеальний період, коли водоспади особливо повноводні, а навколо все розквітає.

  • Літо — гарна нагода для пікніків, прогулянок і фотосесій на тлі водограїв.

  • Осінь — кольори навколишніх дерев створюють справжню казкову атмосферу.

У дощову погоду краще мати зручне взуття — спуск до водоспадів крутий і може бути слизьким.

Цікавий факт

Назву «Русилівські водоспади» іноді вживають у множині, але місцеві жителі часто називають це місце просто «Русилівським водоспадом» і мають на увазі весь каскад як єдине явище.

Русилівські водоспади — це не просто туристична локація, це місце сили, куди хочеться повертатися. Якщо ви шукаєте ідею для вихідних у форматі розслабленої пригоди чи прагнете втекти з міста — сміливо плануйте мандрівку до цієї природної казки на Тернопільщині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie