Русилівські водоспади: природне диво Тернопільщини

Русилівські водоспади / instagram.com_nikulinajenia / © Instagram

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Русилівські водоспади розташовані неподалік села Русилів у Чортківському районі Тернопільської області, в мальовничій каньйоноподібній долині на лівій притоці річки Стрипа. Ця місцина є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон», який охоплює наймальовничіші ділянки Поділля.

Унікальний каскад

Головна родзинка — каскад із понад 15 водоспадів, який тягнеться приблизно на 1 кілометр. Найвищі з них сягають 12–15 метрів, а найнижчі — 1,5–3 метри. Ширина окремих водоспадів — до 3 метрів, а потоки води зриваються з червоно-бурих вапнякових урвищ і створюють захопливу картину.

Цей каскад вважається одним з найгарніших в Україні. І хоча він не такий відомий, як Шипіт чи Учан-Су, русилівські водоспади часто називають «українською Ісландією» за їхню дикість і незайману природу.

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Коли найкраще відвідувати

Весна — ідеальний період, коли водоспади особливо повноводні, а навколо все розквітає.

Літо — гарна нагода для пікніків, прогулянок і фотосесій на тлі водограїв.

Осінь — кольори навколишніх дерев створюють справжню казкову атмосферу.

У дощову погоду краще мати зручне взуття — спуск до водоспадів крутий і може бути слизьким.

Цікавий факт

Назву «Русилівські водоспади» іноді вживають у множині, але місцеві жителі часто називають це місце просто «Русилівським водоспадом» і мають на увазі весь каскад як єдине явище.

Русилівські водоспади — це не просто туристична локація, це місце сили, куди хочеться повертатися. Якщо ви шукаєте ідею для вихідних у форматі розслабленої пригоди чи прагнете втекти з міста — сміливо плануйте мандрівку до цієї природної казки на Тернопільщині.