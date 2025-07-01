- Дата публікації
-
- Категорія
- Україна
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 2 хв
Русилівські водоспади: природне диво Тернопільщини
Серед чарівних куточків України є місця, які вражають не лише красою, а й особливою атмосферою спокою та гармонії. Одне з таких місць — Русилівські водоспади. Справжня перлина Тернопільщини, яка захоплює серце кожного, хто бодай раз сюди потрапляє.
Русилівські водоспади розташовані неподалік села Русилів у Чортківському районі Тернопільської області, в мальовничій каньйоноподібній долині на лівій притоці річки Стрипа. Ця місцина є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон», який охоплює наймальовничіші ділянки Поділля.
Унікальний каскад
Головна родзинка — каскад із понад 15 водоспадів, який тягнеться приблизно на 1 кілометр. Найвищі з них сягають 12–15 метрів, а найнижчі — 1,5–3 метри. Ширина окремих водоспадів — до 3 метрів, а потоки води зриваються з червоно-бурих вапнякових урвищ і створюють захопливу картину.
Цей каскад вважається одним з найгарніших в Україні. І хоча він не такий відомий, як Шипіт чи Учан-Су, русилівські водоспади часто називають «українською Ісландією» за їхню дикість і незайману природу.
Коли найкраще відвідувати
Весна — ідеальний період, коли водоспади особливо повноводні, а навколо все розквітає.
Літо — гарна нагода для пікніків, прогулянок і фотосесій на тлі водограїв.
Осінь — кольори навколишніх дерев створюють справжню казкову атмосферу.
У дощову погоду краще мати зручне взуття — спуск до водоспадів крутий і може бути слизьким.
Цікавий факт
Назву «Русилівські водоспади» іноді вживають у множині, але місцеві жителі часто називають це місце просто «Русилівським водоспадом» і мають на увазі весь каскад як єдине явище.
Русилівські водоспади — це не просто туристична локація, це місце сили, куди хочеться повертатися. Якщо ви шукаєте ідею для вихідних у форматі розслабленої пригоди чи прагнете втекти з міста — сміливо плануйте мандрівку до цієї природної казки на Тернопільщині.