Естетика українського аристократизму: чому варто подивитися садибу Лизогубів у Седневі

Садиба Лизогубів у Седневі / © Instagram

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Цей витончений маєток, який бере початок із кінця XVII століття, зберіг не лише архітектурні шедеври, а й дух цілої епохи, наповненої козацькою доблестю, поезією та мистецтвом.

Першим, хто розпочав розбудову садиби, був Яків Лизогуб — чернігівський полковник, представник славетного козацько-старшинського роду. Саме з його ініціативи з’явилися перші житлові та господарські будівлі, а також закладено парк на основі діброви, який з роками став архітектурно-парковою окрасою маєтку.

Протягом XVIII–XIX століть садиба активно розбудовувалася та вже до середини XIX ст. перетворилася на повноцінний архітектурно-парковий ансамбль. Одним із найунікальніших збережених об’єктів є Воскресенська церква, збудована ще у 1690 році у стилі українського бароко, справжній релігійний та архітектурний скарб.

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Парк

Площа Седневського (Лизогубівського) парку становить 22 гектари. Його головна окраса — алея вікових каштанів, яка веде крізь затінок і тишу, дарує відвідувачам спокій та натхнення. Сам парк нині має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва і його атмосфера прекрасно зберегла енергію тих, хто свого часу тут бував.

Тут можна побачити:

альтанку Глібова, де, за переказами, народився його знаменитий вірш «Журба»,

місток через яр, який відкриває вид на річку та круті схили,

романтичний грот, як елемент декоративної архітектури XVIII–XIX століть.

Осередок творчості

У XIX столітті садиба перетворилася на місце зустрічей творчої еліти. Тут бували Тарас Шевченко, Леонід Глібов, Борис Грінченко, художники, літератори та політики. У 1904 році на території садиби з’явився один із перших пам’ятників Шевченку в Україні.

Седнів став оселею не лише меценатів, а й політичних діячів. Наприклад, Федір Лизогуб, голова Ради міністрів Української Держави у 1918 році, народився саме тут. Представники роду Лизогубів залишили помітний слід в історії, культурі та державотворенні України.

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Пам’ять, яка живе й донині

З 2009 року територія маєтку має статус державного історико-культурного заповідника «Садиба Лизогубів». Тут збереглося чимало автентичних інтер’єрів, а прогулянка територією дарує відчуття ніби перенесення в інший час — епоху, де природа та архітектура існують у гармонії.

Попри скромне фінансування, садиба відкрита для відвідувачів. Символічна плата спрямовується на підтримку комплексу.

Седнівська садиба Лизогубів — це не просто туристична атракція. Це місце, де історія живе у кожному камені, де природа шепоче легенди, а повітря насичене духом української аристократичної традиції. Обов’язково заплануйте подорож у це затишне та шляхетне місце.