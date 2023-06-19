Село Солочин: затишний літній відпочинок на Закарпатті

Закарпаття – це ідеальне місце для літнього відпочинку. Тут так багато популярних курортів, що нескладно і розгубитися, обираючи той чи той напрямок. Ми хочемо розповісти вам про невелике село Солочин, на яке однозначно варто звернути увагу.

Розташування

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин розташоване за 30 кілометрів від Мукачевого, в Закарпатській області і лише за 7-9 кілометрів від Сваляви, де найближча залізнична станція.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Доїхати з Києва можна за приблизно 10-11 годин нічним поїздом, а прибувши зранку та замовивши трансфер, опинитися в Солочині за лічені хвилини. Автомобілем потрібно їхати трасою Е50 Київ – Львів – Чоп через село Поляна.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Історія села

Назва села походить від слова "солоч", що в перекладі означає "сіль" або "солончак" — солонцеві ґрунти, велика кількість яких є на території села. Саме тому село багате на різні мінеральні джерела, їх тут є п'ятнадцять. Перші згадки про село датовані 1430 роком, а 1600-го тут було проведено перший перепис населення.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Трохи про цілющі джерела

Багато людей їдуть відпочивати до Солочина з метою попити лікувальної мінеральної води. Є в селі цілий санаторій, який називається "Квітка полонини", що спеціалізується на лікуванні різноманітних захворювань. Люди їдуть сюди, щоб не просто попити води, а й пройти повне обстеження та курс лікування.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті, санаторій "Квітка полонини" / Фото: lady.tsn.ua

Для відпочивальників є спеціальний бювет, де можна попити води. Але зайти в такий бювет можна лише за санаторно-курортною картою. Або ж можна придбати спеціальний абонемент (вартість такого 30 грн/день) та ходити пити воду. Дітям до 10 років вхід до бювету оплачувати не потрібно.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Раніше на території санаторію були доступні інші джерела цілющої води для пиття, але зараз вони не функціонують. Або нам просто не пощастило потрапити сюди в той час, коли вони не працювали. Однак не варто забувати, що пити лікувальну воду не знаючи, чи підходить вона саме вам, може бути небезпечно для здоров'я.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Ще на території є ставок з лебедями та качками, кілька видів фазанів та ціле сімейство оленів.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Житло, їжа та прогулянки

Як ми вже зазначали, купувати путівку до санаторію, щоб відпочити у Солочині зовсім необов'язково. Але завдяки тому, що тут є цей дуже популярний санаторій та величезна зелена територія на 15 гектарів для прогулянок, саме село теж має досить небідний вигляд.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

У приватному секторі є безліч котеджів на різний смак. Будинки збудовані у схожому стилі, з гарними червоними дахами, багато господарів обладнують на території басейни, зелені зони для відпочинку, альтанки та ігрові зони для дітей. Навіть просто прогулянка таким доглянутим селом приносить задоволення. Особливо враховуючи, що під час прогулянки ви вдихаєте чисте карпатське повітря і насолоджуєтеся шумом річки Пиня, що тече біля підніжжя гори.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті, річка Піня / Фото: lady.tsn.ua

Поїсти в Солочині можна у місцевих колибах чи ресторанах. Ціни варіюються від 60 гривень за суп, 95 — за банош та 150 грн — за річкову форель, ціни на салати та сніданки анітрохи не поступаються київським, а в деяких місцях навіть дешевше. Вартість продуктів у місцевих магазинах значно вища, ніж у супермаркетах того ж таки Мукачевого. Та й цих магазинів лише кілька, і вони маленькі.

Погуляти можна як самим селом Солочин, яке ушляхетнене і має вигляд маленького європейського селища, так і територією величезного парку санаторію, про який писали вище.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Екскурсії та поїздки в гори

Як і в будь-якому туристичному місці, місцеві жителі організовують для відпочивальників екскурсії в гори. На джипах вас відвезуть на найвищу гору, організують пікнік та покажуть місцеві визначні пам'ятки.

Також в Солочині є власний гірськолижний курорт, розташований неподалік санаторію "Квітка полонини" з бугельним підіймачем довжиною 500 метрів та гірськолижною трасою протяжністю 1000 метрів. Це буде актуально тим, хто обирає відпочинок у Солочині у зимову пору року.

Село Солочин, відпочинок на Закарпатті / Фото: lady.tsn.ua

Також є екскурсії до Мукачевого та Ужгорода, за 60 км розташовані термальні води у Берегові, а за 75 км – термальні джерела у Косино. Також є екскурсії на знамените озеро Синевир у селі Пилипець чи водоспад Шипіт у селі Міжгір'я. Доступні також поїздки за кордон, про що свідчать численні плакати, розміщені по всьому селу з різними пропозиціями.

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