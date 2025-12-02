Шарівський палац: біле серце Харківщини, яке закохає у себе з першого погляду

Шарівський замок instagram.com_agoov1 / © Instagram

Це не просто архітектурна пам’ятка — це одна з тих українських локацій, які здатні миттєво перенести у романтичний фільм або старовинний європейський роман.

Розташований у селищі Шарівка на Богодухівщині, комплекс вражає блідо-білими фасадами, високими вежами, розкішним парком і пейзажами, які у будь-яку пору року мають магічний вигляд.

Шарівський парк

Шарівський парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення площею майже 40 гектарів. Він виник на початку ХІХ століття на базі фруктових садів та природного лісу й формувався упродовж десятиліть різними власниками — родинами Ольховських, Гебенштрейтів і Кенігів. Саме тому парк має подвійний характер:

частина — регулярна, з геометричними лініями та акуратними композиціями;

частина — ландшафтна, з природними ухилами, галявинами, водоймами та оглядовими майданчиками.

Понад 200 видів дерев і кущів, серед яких близько 150 рідкісні та екзотичні. Уздовж стежок — вікові липи та дуби, у лісовій частині мешкають лосі, дикі кабани та кози. Це один із найяскравіших зразків ландшафтного мистецтва Харківщини.

Цукровий палац

У самому серці парку, на високому пагорбі, розташований двоповерховий палац — перлина неоготики, яка зберегла свої стрімкі вежі, романтичні форми та особливу, «європейську» атмосферу.

Палац має три зали та 26 кімнат, оздоблених темним дубом, різьбленими деталями та декоративним розписом — вишуканим, але стриманим.

У XVIII столітті Шарівка належала родині Ольховських.

Пізніше маєток перейшов до Християна Гебенштрейна.

Наприкінці XIX століття ним заволодів цукровий магнат Леопольд Кеніг — саме він перетворив садибу на казкову резиденцію з фонтанами, терасами, оранжереями та парковими алеями.

Саме за Кеніга палац отримав свій сучасний вигляд і романтичне прізвисько — Цукровий.

Легенда про палац

Історія каже, що одного разу дружина графа Кеніга захотіла влітку покататися на санчатах. Граф не засумував і наказав засипати цукром весь схил біля палацу. Графиня здійснила свою примху, з’їхала кілька разів і швидко втратила цікавість. Але легенда залишилася та зробила палац ще «солодшим».

Чарівний парк

Сучасний вигляд — це мікс природності та аристократичної вишуканості, тут є тераси та кам’яні сходи, які ведуть до оглядових точок, ставки та місток, які додають англійського шарму, широка липова алея — головна вісь комплексу та галявини й лісові ділянки — ідеальні для прогулянок і фотосесій.

Площа парку — 39,3 га, з них:

15 га — ліс,

3 га — ландшафтні групи,

3,5 га — галявини,

1,65 га — ставки.

Сьогодення

Комплекс знаходиться у комунальній власності громад області. Тут ведуться часткові реставраційні роботи та триває пошук інвесторів, щоб повернути палацу первісну велич.

Попри це, місце вже стало популярним серед туристів, фотографів і мандрівників. Його часто називають, і цілком заслужено, однією з найкрасивіших локацій Харківщини.

Особливої популярності замок набув завдяки атмосферним світлинам, які показують його у золото-червоних барвах осені. Білий палац, закутаний теплими відтінками листя, має вигляд, ніби виринув із романтичної саги.

Це місце заспокоює, надихає та змушує ще сильніше закохатися в українську архітектуру та природу. Шарівський палац — це нагадування, що Україна має свою власну, автентичну та неймовірно красиву «Європу», яку варто бачити, берегти та відкривати знову й знову.