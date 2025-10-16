Топ-3 цікавих екоферм біля Києва: чому вже цими вихідними варто туди завітати

Sheepland instagram.com_sheepland__ferma / © Instagram

Якщо хочеться перезавантаження, інколи не потрібно далеко їхати, навколо столиці є ферми, де можна зупинитися, відчути землю під ногами та побути ближче до живого. Ми зібрали три найатмосферніші ферми для вашої осінньої втечі від міського бетону.

Sheepland: місце, де природа дихає спокоєм

Іноді хоча б на день хочеться втекти від міської метушні, щоб глибоко вдихнути та відчути ритм природи. Якщо шукаєте саме такий відпочинок, рушайте до Sheepland — екоферми за Києвом, де все довкола ніби сповільнюється.

Першими вас зустрічають мешканці ферми — кури, свині, кролі, коти, собаки та, звісно, головні герої — вівці, які мелодійно погойдують дзвіночками. Кожна тварина відкрита до спілкування, тож можна не лише спостерігати, а й годувати — це справжня терапія для душі, особливо для дітей.

Ідеальні кадри для фото

Дерев’яні хатини, зелені кущі, троянди, озерця та гойдалки, у Sheepland кожен ракурс вартий вашиї сторіз, постів на незабутніх спогадів. Тут понад десяток гойдалок і одна з них — велика, для двох, з краєвидом, який може позмагатися навіть із міськими панорамами.

Фермерська кухня

Страви тут здаються простими, але натуральні інгредієнти роблять їх особливими. Крафтовий сидр, козячий сир, домашня випічка, овочі з городу — усе свіже та неймовірно смачне.

Тиша, яку ми розучилися чути

Дерев’яні будиночки, зелень і повітря, у якому чути тільки пташині співи. Це місце для тих, хто хоче хоча б на день замінити бетон на природу, знайти гармонію та просто побути на природі

«Кийлівська Асканія»: маленький заповідник серед лісу

Село Кийлів на Київщині приховує справжню перлину — ферму-заповідник «Кийлівська Асканія». Вона невелика за площею, але кожен метр сповнений життям.

Дивовижна фауна

Серед мешканців — африканські страуси, віслючки, камерунські кози, кролі, нутрії, фазани, качки та навіть «півні к штанях». Тварини живуть у природному середовищі, вільно пересуваються територією і саме тому тут легко відчути єдність із природою.

Природа без фільтрів

Ферма оточена густим лісом, а поруч — п’ять водойм. Тут можна рибалити, годувати диких качок або лебедів, чи просто сидіти на березі та слухати, як шумить листя.

Для родин і компаній

Відвідувачам пропонують катання на конях, прогулянки на екскурсійному возі, місця для пікніка в альтанках. Це спокійний формат відпочинку без поспіху — саме те, що потрібно, щоб відчути себе на природі, а не у вічному русі.

«Копиця сіна»: зелена ферма з медовим ароматом

На Чернігівщині, неподалік Парку природи «Беремицьке», розташована зелена ферма «Копиця сіна» — місце, де можна доторкнутися до життя в його найпростіших, але найцінніших проявах.

Апі будиночок і чайна церемонія

Тут працює апі будиночок — маленький дім, де поруч із вами дзижчать бджоли, а ви відновлюєте сили. Власниця ферми проводить чайні церемонії, під час яких час ніби сповільнюється, а світ стає спокійнішим.

Для дітей та дорослих

Малеча може покататися на конях або відвідати лосевольєр, де утримують врятованих тварин. Дорослі — пройти майстер-клас із приготування сирних кульок лабне чи просто насолодитися прогулянкою серед квітів.

Смак лісу та поля

На фермі можна самостійно збирати ягоди чи просто скуштувати щойно зібрані. Тут ви точно не підете з порожніми руками: кошик полуниці чи мед — найкращий сувенір із такої поїздки.

Іноді, щоб відчути себе по-справжньому живим, не їхати до нових країн, достатньо вирватися з міста та зануритися у спокій. Екоферми біля Києва — це не просто місця відпочинку. Це нагадування про те, що природа поруч і вона завжди чекає, коли ми згадаємо, як це — дихати на повні груди.