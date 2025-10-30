Скелі закоханих: чому варто побувати у місці, де кохання сильніше за смерть

Скелі закоханих instagram.com_delyatin_24.7

Реклама

Це — Скелі закоханих у селі Костилівка, що на Рахівщині. Місце, де природа, легенда та почуття злилися в одну історію, сповнену краси, болю та вічного кохання.

Ця геологічна пам’ятка природи місцевого значення займає всього приблизно один гектар, але енергетика тут відчутна з першого подиху. Дві круті скелі височіють на протилежних берегах Тиси та сягають 20–40 метрів заввишки. На вершинах — хрести, які видно здалеку. Вони ніби нагадують, що навіть після найтрагічнішої історії залишається пам’ять і кохання, яке не минає.

Місцеві називають ці скелі «кам’яними свідками» почуттів, які пережили час.

Реклама

Легенда про Іванка та Марічку

Колись у селі Костилівка жили юнак Іванко та дівчина Марічка. Вони кохали одне одного, як у старих карпатських піснях, щиро, палко та без міри. Та батьки були проти їхнього сватання.

У відчаї Марічка кинулася зі скелі у Тису, бо її любов виявилася сильнішою за страх. Коли Іван дізнався про загибель коханої, він не витримав болю та стрибнув зі скелі на протилежному березі, щоб назавжди бути поруч.

Відтоді на вершинах двох скель стоять хрести — символ вірності, яку не зруйнували навіть смерть і час.

Атмосфера, яку варто відчути

Це місце притягує не лише романтиків. Туристи, фотографи, закохані пари — усі, хто сюди приїжджає, говорять про особливу ауру спокою та сили. Тиша гір, плескіт річки, запах хвої — усе тут ніби нагадує, що любов завжди залишає слід.

Реклама

Найкращий час для відвідування — ранок або захід сонця. У цей момент скелі купаються у золотому світлі та вся легенда ніби оживає на очах.

Місце сили та спогадів

Скелі закоханих — не просто туристичний об’єкт. Це місце, куди приїжджають зробити пропозицію, загадати бажання чи просто побути поруч із кимось, кого кохаєш. Кажуть, якщо доторкнутися до каменя та подумати про своє кохання, воно обов’язково буде щасливим.

Карпати мають безліч легенд, але ця — одна з найтепліших. Бо вона про те, що навіть коли все здається втраченим, любов залишається — у камені, у воді, у вітрі, який гойдає хрести на вершинах двох скель.

Скелі закоханих — це не просто геологічна пам’ятка. Це місце, де природа говорить мовою почуттів, а легенда оживає у кожному подиху гір.