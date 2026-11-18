Одеса / © Credits

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Одеса — це не просто море, гумор і прогулянки Дерибасівською, а ще й особлива гастрономічна культура, у якій щедрість вимірюється розміром порції, а рецепт кожної страви може супроводжуватися окремою сімейною історією. Тут вас можуть запросити «просто на перекус», а за годину на столі вже стоятимуть закуски, гаряче та щось солоденьке до чаю.

Одеська кухня — це колоритне поєднання єврейських, українських, молдовських та інших кулінарних традицій Причорномор’я. Вона не терпить поспіху, любить щедрі порції та має одну важливу особливість — після знайомства з нею ви точно не захочете їхати голодними.

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Форшмак

Якщо хочете познайомитися з одеською кухнею ближче, почніть із форшмаку. Ніжна, пікантна закуска з оселедця, яблука та вершкового масла — справжня класика, яку найчастіше подають із чорним хлібом або грінками. У кожної господині є власний секрет і свої пропорції, тому двох однакових форшмаків майже не буває. І називати його просто рибним паштетом — гастрономічний злочин.

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Биточки з тюльки

Ці золотисті хрусткі шматочки — справжня спокуса для тих, хто любить рибу. Биточки з тюльки готують із дрібної чорноморської рибки, формують невеликі котлетки та обсмажують до апетитної скоринки. Вони чудово смакують гарячими, із зеленню, лимоном або улюбленим соусом. А ще це ідеальна закуска для довгих посиденьок, коли розмови цікавіші за годинник, а тарілка чомусь спорожнює швидше, ніж планувалося.

Баклажанна ікра по-одеськи

Здавалося б, що особливого у баклажанній ікрі, проте одеський варіант має свій характер. Запечені баклажани, помідори, перець, часник та олія перетворюються на ароматну овочеву закуску з насиченим смаком. І головний нюанс — текстура, бо овочі традиційно дрібно рубають ножем, а не перетворюють на однорідне пюре у блендері. Саме так зберігаються маленькі шматочки, завдяки яким кожен інгредієнт відчувається окремо. Подають її з хлібом і зупинитися їсти буде непросто.

Фарширована риба

Гефілте фіш — страва, у якій є і майстерність, і традиція, і справжня кулінарна магія. Рибу обережно відокремлюють від шкіри, філе подрібнюють, змішують із додатковими інгредієнтами, а потім начиняють отриманою масою шкіру чи готують окремими порційними шматочками. Результат — ніжна риба з особливою текстурою та насиченим смаком. Це не просто обід, а страва, яка часто має почесне місце на святковому столі.

Сармале

На півдні Одещини дуже люблять сармале — невеликі голубці, які традиційно загортають у капустяне чи виноградне листя. Усередині — начинка з м’яса та рису, а готують їх повільно, щоб смаки встигли поєднатися. Страва має глибоке коріння у молдовській кулінарній традиції та стала однією з гастрономічних візитівок регіону. Розмір тут оманливий, сармале такі маленькі та апетитні, що однією порцією справа навряд чи закінчиться.

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Одеса — місто, яке найкраще пізнавати не лише очима, а й на смак. Тут кожна страва має свою історію, кожен рецепт — характер, а гостинність починається зі слів «Ну що, ще трішечки?». Тож якщо плануєте гастрономічну мандрівку до Перлини біля моря, залиште вдома суворі дієтичні обмеження та запасіться апетитом.

А якщо хочете спробувати приготувати щось вдома, маємо для вас цікаві рецепти:

Одеський форшмак

форшмак / © Credits

У східноєвропейській кухні він прижився як паштет із оселедця з додаванням цибулі та яблука. В Одесі ця страва отримала своє унікальне подавання — намащення на чорний хліб, ідеальний акомпанемент до охолодженої горілки або навіть келиха сухого білого вина.

Дивіться повний рецепт за посиланням.

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Ікра з баклажанів по-одеськи

Ікра з баклажанів / © Credits

Особливість приготування ікри з баклажанів по-одеськи полягає в тому, що овочі спочатку запікають у духовці, а потім дрібно нарізають ножем.

Дивіться повний рецепт за посиланням.

Гефілте фіш: рецепт фаршированої риби

фарширована риба / © www.credits

Це неймовірно смачна і дуже гарна в подаванні страва так само, як і форшмак, належить до традиційної єврейської кухні і є не чим іншим, як фаршированою рибою.

Дивіться повний рецепт за посиланням.

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