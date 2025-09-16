- Дата публікації
-
- Категорія
- Україна
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 2 хв
Справжні тропіки під Києвом: чим цікава бананова ферма у Рожнах
Всього за пів години від Києва можна опинитися у тропіках, адже у селі Рожни розташована унікальна «Бананова ферма». Це не просто теплиця, а справжній ботанічний оазис, де серед українських краєвидів ростуть десятки екзотичних фруктів.
Ще на початку 1990-х Анатолій Патій розробив теплицю особливого типу. Її конструкція дозволяє утримувати тепло з мінімальними витратами енергії, тож навіть у морозні зими тут комфортно ростуть ананаси, банани, папая та кавові дерева. Згодом господар почав експериментувати з селекцією і вивів унікальні сорти.
Наприклад, «Київський карлик» — найменший у світі сорт банана, який виростає всього до 80 см замість звичних 3,5 м. А ще тут є дерево, на якому одночасно дозрівають апельсини та лимони.
Що можна побачити на фермі
Попри назву, у теплиці ростуть не лише банани. Сьогодні тут понад 50 сортів тропічних і субтропічних культур:
ананаси,
папая,
кавове дерево,
кумкват,
гранат,
інжир,
мандарини та апельсини.
Кожна рослина доглянута та так адаптована, що може родити навіть у нашому кліматі. Господар залюбки розповідає про секрети вирощування і ділиться своїми експериментами.
Екскурсія, яка надихає
Відвідувачі кажуть, що екскурсія нагадує подорож у країни Південно-Східної Азії. Тут пахнуть стиглі банани, дозрівають цитрусові, а повітря наповнене тропічними ароматами. Екскурсія відбувається за попереднім записом, триває приблизно 1,5–2 години.
На гостей чекає:
знайомство з унікальними деревами та селекційними сортами;
можливість спробувати екзотичні плоди;
фотосесія серед «тропічних джунглів»;
можливість придбати саджанці для домашнього вирощування.
Як дістатися
Село Рожни має зручне автобусне сполучення з Києвом та сусідніми містами, тож дістатися сюди нескладно навіть без власного авто. Це ідеальне місце для сімейної прогулянки, романтичного вікенду чи просто можливості змінити атмосферу у похмурий зимовий день.
Чому варто відвідати
Ви дізнаєтеся, як удома виростити ананас чи банан.
Зможете побачити найменший у світі сорт банана.
Відчуєте себе в екзотичній країні, не виїжджаючи з України.
Отримаєте натхнення для власних ботанічних експериментів.
Якщо вам бракує сонця та яскравих вражень, «Бананова ферма» стане чудовим варіантом для маленької мандрівки у світ тропіків. А господар поділиться своїм багаторічним досвідом і любов’ю до рослин.