Україна
57
2 хв

Справжні тропіки під Києвом: чим цікава бананова ферма у Рожнах

Всього за пів години від Києва можна опинитися у тропіках, адже у селі Рожни розташована унікальна «Бананова ферма». Це не просто теплиця, а справжній ботанічний оазис, де серед українських краєвидів ростуть десятки екзотичних фруктів.

Станіслава Бондаренко
Бананова ферма у Рожнах

Бананова ферма у Рожнах / © Credits

Ще на початку 1990-х Анатолій Патій розробив теплицю особливого типу. Її конструкція дозволяє утримувати тепло з мінімальними витратами енергії, тож навіть у морозні зими тут комфортно ростуть ананаси, банани, папая та кавові дерева. Згодом господар почав експериментувати з селекцією і вивів унікальні сорти.

Наприклад, «Київський карлик» — найменший у світі сорт банана, який виростає всього до 80 см замість звичних 3,5 м. А ще тут є дерево, на якому одночасно дозрівають апельсини та лимони.

Що можна побачити на фермі

Попри назву, у теплиці ростуть не лише банани. Сьогодні тут понад 50 сортів тропічних і субтропічних культур:

  • ананаси,

  • папая,

  • кавове дерево,

  • кумкват,

  • гранат,

  • інжир,

  • мандарини та апельсини.

Кожна рослина доглянута та так адаптована, що може родити навіть у нашому кліматі. Господар залюбки розповідає про секрети вирощування і ділиться своїми експериментами.

Екскурсія, яка надихає

Відвідувачі кажуть, що екскурсія нагадує подорож у країни Південно-Східної Азії. Тут пахнуть стиглі банани, дозрівають цитрусові, а повітря наповнене тропічними ароматами. Екскурсія відбувається за попереднім записом, триває приблизно 1,5–2 години.

На гостей чекає:

  • знайомство з унікальними деревами та селекційними сортами;

  • можливість спробувати екзотичні плоди;

  • фотосесія серед «тропічних джунглів»;

  • можливість придбати саджанці для домашнього вирощування.

Як дістатися

Село Рожни має зручне автобусне сполучення з Києвом та сусідніми містами, тож дістатися сюди нескладно навіть без власного авто. Це ідеальне місце для сімейної прогулянки, романтичного вікенду чи просто можливості змінити атмосферу у похмурий зимовий день.

Чому варто відвідати

  • Ви дізнаєтеся, як удома виростити ананас чи банан.

  • Зможете побачити найменший у світі сорт банана.

  • Відчуєте себе в екзотичній країні, не виїжджаючи з України.

  • Отримаєте натхнення для власних ботанічних експериментів.

Якщо вам бракує сонця та яскравих вражень, «Бананова ферма» стане чудовим варіантом для маленької мандрівки у світ тропіків. А господар поділиться своїм багаторічним досвідом і любов’ю до рослин.

