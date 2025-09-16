Справжні тропіки під Києвом: чим цікава бананова ферма у Рожнах

Бананова ферма у Рожнах / © Credits

Ще на початку 1990-х Анатолій Патій розробив теплицю особливого типу. Її конструкція дозволяє утримувати тепло з мінімальними витратами енергії, тож навіть у морозні зими тут комфортно ростуть ананаси, банани, папая та кавові дерева. Згодом господар почав експериментувати з селекцією і вивів унікальні сорти.

Наприклад, «Київський карлик» — найменший у світі сорт банана, який виростає всього до 80 см замість звичних 3,5 м. А ще тут є дерево, на якому одночасно дозрівають апельсини та лимони.

Що можна побачити на фермі

Попри назву, у теплиці ростуть не лише банани. Сьогодні тут понад 50 сортів тропічних і субтропічних культур:

ананаси,

папая,

кавове дерево,

кумкват,

гранат,

інжир,

мандарини та апельсини.

Кожна рослина доглянута та так адаптована, що може родити навіть у нашому кліматі. Господар залюбки розповідає про секрети вирощування і ділиться своїми експериментами.

Екскурсія, яка надихає

Відвідувачі кажуть, що екскурсія нагадує подорож у країни Південно-Східної Азії. Тут пахнуть стиглі банани, дозрівають цитрусові, а повітря наповнене тропічними ароматами. Екскурсія відбувається за попереднім записом, триває приблизно 1,5–2 години.

На гостей чекає:

знайомство з унікальними деревами та селекційними сортами;

можливість спробувати екзотичні плоди;

фотосесія серед «тропічних джунглів»;

можливість придбати саджанці для домашнього вирощування.

Як дістатися

Село Рожни має зручне автобусне сполучення з Києвом та сусідніми містами, тож дістатися сюди нескладно навіть без власного авто. Це ідеальне місце для сімейної прогулянки, романтичного вікенду чи просто можливості змінити атмосферу у похмурий зимовий день.

Чому варто відвідати

Ви дізнаєтеся, як удома виростити ананас чи банан.

Зможете побачити найменший у світі сорт банана.

Відчуєте себе в екзотичній країні, не виїжджаючи з України.

Отримаєте натхнення для власних ботанічних експериментів.

Якщо вам бракує сонця та яскравих вражень, «Бананова ферма» стане чудовим варіантом для маленької мандрівки у світ тропіків. А господар поділиться своїм багаторічним досвідом і любов’ю до рослин.