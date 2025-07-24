Стрийський парк: казка в самому серці Львова, яку варто побачити

Стрийський парк: казка у самому серці Львова, яку варто побачити / © Instagram

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Стрийський парк — не просто зелена зона, а справжня перлина ландшафтної архітектури, закладена ще 1894 року. Його спроєктував Арнольд Рерінг, відомий ландшафтний архітектор австрійського походження. Парк збудували на місці колишнього Стрийського цвинтаря, що, втім, не зробило його похмурим, а навпаки — простір наповнений світлом, енергією і благородною тишею.

Загальна площа парку становить понад 52 гектари, і це один з найбільших і найстаріших парків Львова. 1984-го парк отримав статус пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення.

Осінь, яка пахне спокоєм

Коли починаються вересневі тумани, а дерева одягають вогняні шати, саме час вирушити на прогулянку до Стрийського парку. Тиша, яка панує між стежками, лише зрідка порушується шелестом листя і спокійним кряканням качок. Тут легко забути про ґаджети, дедлайни та побут і згадати, як важливо просто дихати на повні груди. Прогулянка парком — це не просто маршрут, це ритуал, який заспокоює серце і заряджає душу.

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Що побачити у Стрийському парку

Оранжерея тропічних рослин — справжній куточок екзотики, де можна побачити рідкісні пальми, фікуси, орхідеї та кактуси.

Лебединий ставок — магічне місце, біля якого можна влаштувати фотосесію чи просто посидіти на лавочці з кавою.

Декоративні руїни — створені як романтичний елемент пейзажу, вони додають парку особливого шарму.

Пам’ятник Яну Кілінському, польському повстанцю, який став символом героїзму та патріотизму.

Алеї з понад 200 видами дерев і чагарників, серед яких є рідкісні екземпляри, зокрема ґінкго, туя гігантська та червоний дуб.

Ідеальне душевне місце

У Стрийському парку кожен знайде свій ритм:

Хтось катається на велосипеді.

Хтось веде малюка за ручку.

А хтось просто сидить із книжкою і смачним лате, вдихає аромат вологої кори та свіжого повітря.

Це простір, де дозволено все — бути романтичними, розсіяними, щасливими або навіть трохи сумними. Бо парк приймає кожну емоцію такою, яка вона є. Стрийський парк — це не просто маршрут для прогулянки, це місце сили. Тут можна відчути себе частиною чогось більшого.