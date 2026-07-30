Татарська брама в Острозі instagram.com/vtikaemo_z_mista / © Instagram

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Острог давно відомий своїм замком, академією та багатою історією. Здається, це місто вже не здатне здивувати тих, хто приїжджає сюди не вперше. Проте є місце, до якого нерідко доходять лише під час другого чи навіть десятого візиту.

Саме такою є Татарська брама — надбрамна вежа, розташована неподалік історичного центру. Попри свою унікальність, вона часто залишається поза увагою туристів. А дарма, адже це не просто старовинна башта, а рідкісний для України зразок барбакана — фортифікаційної споруди, яка свого часу була ключовим елементом оборони міста.

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Фортеця, яка охороняла Острог

Татарська брама була зведена приблизно у XV–XVI століттях як частина міської фортифікаційної системи. Точна дата її будівництва досі невідома, однак перша письмова згадка про споруду датується 1603 роком, коли відбувався поділ маєтків князя Василя-Костянтина Костянтиновича Острозького.

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Дослідники вважають імовірним автором проєкту відомого архітектора Якуба Мадлайна.

Споруда виконувала одразу дві важливі функції: була головними в’їзними воротами до міста та водночас потужною оборонною вежею, яка прикривала підступи до Острога.

Чому саме Татарська

Назва походить від Татарського передмістя, яке колись існувало поруч. За переказами, саме тут проживали мусульмани, а також утримували полонених кримських татар. Саме ця історична особливість і дала назву брамі, яка збереглася до наших днів. Неподалік колись також розташовувався єзуїтський монастир, який, на жаль, не вцілів.

Рідкісний барбакан, який майже не має аналогів

Головна цінність Татарської брами полягає у тому, що це один із небагатьох українських барбаканів — окремої оборонної споруди, яка захищала міські ворота. Її конструкція складалася з двох основних об’ємів із системою стрільниць по всьому периметру. Браму звели з пісковику на вапняному розчині, а для міцності використали дерев’яні конструктивні зв’язки.

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Первісно споруда мала два яруси, аттик і численні оборонні елементи. На жаль, значна їхня частина не збереглася до наших днів. Саме через свою архітектурну унікальність Татарську браму вважають однією з найвизначніших оборонних споруд України.

Реставрація

2018 року Татарська брама отримала нове життя. Під час реалізації культурного проєкту пам’ятку не стали повністю перебудовувати чи відновлювати «з нуля». Навпаки — реставратори обрали сучасний та дуже делікатний підхід, максимально зберегли автентичність споруди та лише частково відновивши її.

Саме цей мінімалістичний принцип реставрації часто викликає захоплення у відвідувачів, адже дозволяє буквально побачити справжню історію без декоративних реконструкцій. Після оновлення простір відкрили як туристично-експозиційну локацію «Культурний Барбакан», де сьогодні проводять виставки, культурні події та екскурсії.

Навіть якщо ви вже не раз гуляли Острогом, Татарська брама здатна приємно здивувати. Це місце не вражає масштабами, зате зачаровує атмосферою. Старовинне каміння, залишки могутніх мурів і сучасна реставрація, яка не приховує, а підкреслює історію, створюють особливий простір, де минуле відчувається буквально на дотик.

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Саме такі маловідомі пам’ятки часто залишають найяскравіші враження від подорожі.

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