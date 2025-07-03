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- Україна
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Таємниці Холодного Яру: мандрівка до Троїцького Мотронинського жіночого монастиря
Україна багата на святині, які вражають не лише духовністю, а й історією та особливою енергетикою. Одне з таких місць — Троїцький Мотронинський жіночий монастир, розташований у самому серці Холодного Яру, серед древніх скіфських курганів і високих дубів, які пам’ятають часи козаків і гайдамаків.
Це не просто монастир — це місце сили, де поєднуються природа, легенди, боротьба за волю та спокій душі. Ідеальна локація для тих, хто шукає духовного перезавантаження, тиші чи просто хоче доторкнутися до історії, яка продовжує жити у кожному камені.
Як доїхати
Троїцький монастир розташований неподалік села Мельники на Черкащині — приблизно 15 км від Чигирина, одного з центрів козацької слави. Сюди зручно добиратися власним авто чи туристичними маршрутами з Черкас, Кропивницького чи Києва.
Легенда про княгиню Мотрону
Заснування монастиря оповите легендою: начебто у XI столітті княгиня, на ім’я Мотрона, коли втратила свого чоловіка Мирослава на війні, вирішила присвятити життя Богові. Вона оселилася у тихому урочищі та започаткувала там першу обитель. Її ім’я збереглося у назві монастиря аж до сьогодні.
Історія
У XVII–XVIII століттях Троїцький монастир став осередком духовного життя та підтримки українського козацтва. Саме тут 1768 року почалося повстання Коліївщини: Максим Залізняк, який служив у монастирі дячком, оголосив про боротьбу з польською шляхтою. Монастир став символом опору та волелюбства.
Згодом, 1911 року, монастир перетворили на жіночий, йому надали нове життя — як місця молитви, миру та підтримки жінок.
Випробування часом
Протягом століть монастир неодноразово знищували: палили, розорювали, закривали. За радянської влади у 1920-х роках монастир був ліквідований, а його землі передали колгоспу. У Другу світову війну знищено церкву Іоанна Златоуста, однак віра та традиції вижили.
Монастир вдалося відродити лише 1991 року та вже понад 30 років він знову є духовною домівкою для сестер та місцем паломництва.
Особливі місця, які варто побачити
Троїцька церква, відбудована за малюнком Тараса Шевченка, який побував тут у 1845 році та створив образ монастиря, який став символом національного духу.
Печери та підземні ходи, які, за переказами, ведуть до Суботова та Чигирина. Їхня довжина — десятки кілометрів. Досі ведуться дослідження цих загадкових тунелів.
Скіфське городище, яке збереглося з VII–V століть до н.е. Монастир стоїть на місці давнього святилища, оточеного глибокими ровами та земляними валами.
Холодноярський ліс — містичний та могутній. Прогулянка ним — це як подорож у часі. Легенди, які живуть у корінні старих дубів, лунають кожному, хто готовий слухати.
Сучасне життя
Сьогодні Троїцький монастир — це чинний жіночий монастир, в якому мешкає спільнота монахинь, які ведуть тихе, молитовне життя. Тут часто відбуваються паломництва, служби, освячення води, а також приймають прочан, які шукають миру, зцілення чи просто хочуть усамітнення.
Троїцький Мотронинський жіночий монастир — це не лише архітектурна та історична пам’ятка, а справжнє місце сили. Тут відчувається подих вічності, спокій та натхнення. Це чудова локація для духовного відновлення, подорожі вихідного дня чи паломництва з особливим сенсом.