Камінь "Диравець" instagram.com_vova.b0b / © Instagram

Камінь «Диравець» — не просто природна дивовижа, а давній культовий мегаліт, який зберіг сліди дохристиянських обрядів і уявлень про світ. Україна сповнена місць сили, але лише деякі з них однаково вражають і науковців, і мандрівників.

Камінь «Диравець», відомий також як Столовий Камінь, саме такий. Його наскрізний отвір, ідеально рівна верхівка та сліди ритуальної діяльності створюють відчуття, ніби час тут зупинився. Це простір, у якому природні процеси та людська віра сплелися в єдину історію.

Геологічне диво

Скельні породи, з яких сформувався Камінь «Диравець», виникли приблизно 14–15 мільйонів років тому, у період, коли ця територія була дном теплого тропічного моря. Вапняково-пісковикова структура каменя, мов закам’яніла пам’ять про давній океан.

Під час досліджень тут знаходили рештки морської фауни, яка підтверджує, що колись над цим місцем плескалися хвилі, а не здіймалися дерева. Сьогодні ж камінь височіє на лівому, крутому березі річки Колодниці та домінує над ландшафтом.

Невипадкова форма

Друга назва мегаліта — «Столовий Камінь», цілком виправдана. Його верхня поверхня рівна, ніби спеціально оброблена для обрядових дій. Проте найбільше вражає наскрізний отвір, який і дав назву «Диравець».

Такі отвори у мегалітах у багатьох культурах мали сакральне значення, адже через них «проходила» енергія, світло чи навіть символічне очищення. В Україні подібні камені часто пов’язують із язичницькими культами та обрядами переходу.

Сліди сакральних ритуалів

Камінь не мовчить — він зберіг чіткі знаки людської присутності:

Зі сходу вхід на камінь перекритий ритуальним валом, який вирізаний у мергелях. Це свідчить про контрольований, сакральний доступ до вершини.

На західній вертикальній стіні збереглися три жолобоподібні заглиблення з гостроверхими завершеннями — ймовірно, вони мали ритуальне чи символічне призначення.

Біля підніжжя лежить великий овальний валун, а нижче, на терасі, три округлі западини.

Саме у центральній із них археологи виявили жертовну яму з шаром золи, вугілля та подрібненими кістками тварин. Це — беззаперечний доказ культових практик.

Дохристиянське святилище

Серед знахідок — уламки глиняного посуду, датовані VIII — початком IX століття. Вони підтверджують, що тут існувало дохристиянське святилище, активне ще до утвердження християнства на цих землях.

Науковці пов’язують Камінь «Диравець» із духовною традицією білих хорватів — давнього слов’янського племені, яке мешкало на території Карпатського регіону. Неподалік від мегаліта виявлено їхню стоянку, а це лише підсилює сакральний статус місця.

Камінь «Диравець» — це більше, ніж археологічна пам’ятка. Це точка перетину природної історії, духовних практик і культурної пам’яті. Тут легко уявити і шум тропічного моря мільйони років тому, і вогонь жертовників слов’янських богів.

Такі місця нагадують, що справжня глибина — у тиші, камені та пам’яті землі. І, можливо, саме тому «Диравець» досі притягує не лише погляд, а й відчуття.