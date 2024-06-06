Топ-4 цікавих місця України, що треба побачити

Україна багата своєї природною красою та мальовничістю. На її території є дуже багато історичних, унікальних і красивих місць, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися.

В Україні є безліч неймовірно красивих природних куточків, що зачаровують і вражають своєю неповторністю. Можна нескінченно насолоджуватися їх видами, що дивують та зачаровують своєю безмовною неповторністю. Їх неможливо відвідати без фотоапарата, щоб не зафіксувати цю захопливу та дивовижну красу.

Київське море

В народі "Київське водосховище" часто називають "Київським морем" і це не дивно, адже тут дійсно дуже красиво, майже як на справжньому морі, коли не видного іншого берега. Воно розташоване на Дніпрі, в північному напрямку від Києва. Загальна площа становить 922 кілометри квадратних. Київське море стало свідком трагічного втручання людей у природний ландшафт. Його створили шляхом штучного затоплення сіл і вода поховала у собі життя і долі тисячі селян, адже тут колись були надзвичайно родючі поля. Усе це було частиною великого проєкту з будівництва Київського водосховища, яке розпочалося у 1959 році. Наразі, це місце риболовлі, пікніків, красивого фотографування та пляжного відпочинку.

Дружбівський кар’єр, Житомирська обл.

Це неактивний, затоплений кар’єр, який в народі називають "Українськими Мальдівами". Він був створений у 1948 році, для забезпечення військової промисловості будівельними матеріалами. Після затоплення став прекрасним місцем для відпочинку. Тут ви побачите прозору бірюзову воду, величезні скелі з лісом і штучні гори на шляху до пляжу. Крім того, в радіусі 15 кілометрів є геологічний заказник "Камінне село", який вважається справжнім природним дивом.

Стежка Довбуша, Яремче

У межах Карпатського національного природного парку розташований природний меморіальний комплекс "Стежка Довбуша". Маршрут починається з заповідного урочища "Дрібка" біля міста Яремче і пролягає через скелі, виходячи на хребет Горган Запрутський. Одним з цікавих місць на "Стежці Довбуша" є печери, за легендою, одна з печер приховує скриню зі злотом Олекси Довбуша. Згідно з місцевими переказами, вхід до цієї печери можна побачити лише раз на рік - у ніч на Івана Купала. Та не поспішайте сильно на пошуки, адже скарби зачаровані - той, хто спробує винести золото, миттєво скам'яніє, як тільки винесе його на місячне світло.

Тустань, Львівська обл.

Наскельна фортеця Тустань, розташована біля села Урич у Львівській обл., розташована на скелях-пісковиках, на висоті 85 метрів. Сьогодні, цей історичний комплекс є залишками старовинного оборонного спорудження і складовою частиною історико-культурного заповідника "Тустань". Крім своєї важливої історичної спадщини, Тустань вражає також геологічною унікальністю. Зараз це місце приваблює туристів своєю красою та цікавими маршрутами. Крім відвідування самого фортечного комплексу, можна відвідати Музей Тустані та культурний центр "Хата у Глубокім".

Збирайте рюкзак та хутчіше до пригод незвіданими стежками України, щоб відчути себе Індіана Джонсом чи Ларою Крофт.

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