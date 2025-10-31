Топ-5 моторошних місць Києва, у яких містика переплітається з історією / © Associated Press

Реклама

Київ уміє дивувати не лише красою соборів і зеленими схилами Дніпра. Його темний бік — це архітектура, історія, біль і міфи. Ми зібрали п’ять наймоторошніших місць столиці, які досі тримають у напруженості і туристів, і містян.

Київський крематорій

Розташований він на Байковому кладовищі і вражає своєю неочікуваною красою. Цей комплекс почали зводити ще в 1960-х роках, а закінчили 1975-го. Архітектори називали його «світлобетоном» — світлом, яке прорізає темряву. За задумом це мав бути парк пам’яті з водоймою, пантеоном і вогнем пам’яті. Всередині — зали прощання, кожен з яких створює особливий настрій. Там панують тиша, простір і повага до останньої путі.

Попри трагічне призначення це місце дивовижно гармонійне, і навіть у Європі його визнають унікальним — 1974 року проєкт відзначив Європейський союз похоронної служби.

Реклама

Атмосфера: сюрреалістична тиша, бетон, світло та відчуття, що ви стоїте між світом живих і мертвих.

Київська фортеця і підземна в’язниця НКВД

Це місце, де історія буквально стискає груди. Стара Київська фортеця — найбільша земляна фортеця Європи, але її підземелля приховують зовсім іншу історію. У часи СРСР тут діяла підземна в’язниця НКВД. З часом ходи затопили, а згодом заклали бетонними плитами. Свідки, яким вдалося туди спуститися, розповідали про рейки, вагонетки та величезні цистерни, де, за чутками, знищували тіла репресованих.

Атмосфера: гнітюча, важка, місце, де навіть тиша звучить гучніше, ніж крики.

Зелений театр

Зелений театр — один з наймістичніших куточків столиці. Побудований на руїнах старої фортеці XIX століття, він сповнений давніми легендами. Кажуть, тут часто були пожежі, у нього били блискавки, а поруч колись був цвинтар самогубців і немовлят. За переказами, в радянські часи злочинці залишали в підземеллях тіла своїх жертв. Та попри похмуру ауру «зеленка» притягує — це одне з найулюбленіших місць для атмосферних фотосесій.

Реклама

Атмосфера: готична романтика, порослі стіни, шепіт Дніпра і відчуття, що хтось дивиться на вас з-за каменю.

Кладовище кораблів

На Подолі, серед індустріальних краєвидів ховається справжній привид радянського Києва — кладовище кораблів. Колись тут був суднобудівний завод, який випускав пароплави та буксири. Тепер — іржавий флот забутих суден, які спочивають у спокої води. Деякі корпуси повністю занурені у воду, інші ще тримаються на хвилях. У сонячний день це нагадує постапокаліптичну сцену з кіно.

Атмосфера: спокійна, але моторошна — як порт, у якому зупинився час.

Телецентр-«олівець»

Збудований на місці колишнього єврейського кладовища біля вулиці Мельникова, цей хмарочос від самого початку мав недобру славу. Після рішення міськвиконкому 1962 року будівництво розпочали лише через 20 років, і відтоді ходять чутки, що «олівець» стоїть на «поганій землі». Відключення електрики, дивні технічні збої, аварії — співробітники неодноразово казали, що вночі в коридорах навіть чути чиїсь кроки.

Реклама

Атмосфера: холодна, стерильна, але з відчуттям невидимого погляду з глибини стін.

Київ — місто на пагорбах, яке не лише світиться золотом куполів, а й має темний, але неймовірно цікавий бік. Моторошні місця — це не просто страшні історії, а частина його пам’яті та життя.