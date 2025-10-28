Топ-7 казкових місць України, які варто побачити на власні очі / © Associated Press

Ми зібрали для вас добірку семи красивих локацій, які неодмінно варто побачити на власні очі. Вони різні — історичні, містичні, романтичні, але кожна з них по-своєму чарує.

Свірзький замок

Серед зелених пагорбів Львівщини, над тихим ставком, стоїть справжня перлина оборонної архітектури XVI століття — Свірзький замок. Його стіни бачили і бої, і бали, і безліч таємниць. Фортеця оточена водою з трьох боків, має масивну вежу та потужні мури, але водночас, неймовірно гармонійна у своїй архітектурі. Здається, ніби замок виріс із самого пагорба.

Порада: приїжджайте сюди на заході сонця — золотисте світло робить замок казковим. І не забудьте фотоапарат, адже кожен ракурс, мов кадр із фільму.

Затоплена церква у Гусинцях

На крихітному острівці серед вод Канівського водосховища височіє Свято-Преображенський храм, ніби з іншого світу. Його золоті куполи віддзеркалюються у воді та створюють ілюзію храму, який плаває.

Церква збудована у 1812 році у стилі українського бароко. Коли село Гусинці затопили під час створення ГЕС, храм дивом вцілів — бо стояв на пагорбі. Довгі роки він стояв самотньо посеред вод, поки у 2010 році його не відреставрували та не звели міст.

Як дістатися: найзручніше — через лівий берег Дніпра. Але останні кілометри дороги пролягають через піски та ліс, тому краще їхати на позашляховику чи з компанією, тоді пригоди гарантовані.

Олеський замок

Це місце, де минуле оживає на кожному кроці. Олеський замок — один із найстаріших в Україні, колиска королів і справжній музей епохи Ренесансу.

Всередині — старовинні меблі, розкішні гобелени, каміни, ліпнина, а у підвалах — старовинний колодязь із обертовим колесом. З веж відкривається краєвид, від якого перехоплює подих.

Будиночок рибалки на острові кохання

Якщо шукаєте місце, де реальність схожа на казку, вирушайте у Старий Солотвин, що на Житомирщині. Посеред озера стоїть маленький дерев’яний будиночок на острівці, з’єднаний із берегом тонким містком. Його називають «Будинком рибалки» або «Островом кохання». Спочатку він справді був прихистком для рибалок, але згодом став найромантичнішою фотолокацією регіону.

Порада: приїжджайте сюди вранці, коли ранковий туман над водою створює магічну атмосферу.

Озеро Синевир

Його називають Морським Оком України. Розташоване на висоті понад 900 метрів над рівнем моря, озеро Синевир — це місце, де хочеться дихати на повні груди. Навколо — смерекові ліси, чисте гірське повітря, водоспад Шипіт і панорамні краєвиди. А ще тут можна відвідати притулок бурих ведмедів — справжній природний заповідник.

Поради: беріть зручне взуття, термос із чаєм і обов’язково підніміться на оглядовий майданчик. Вид зверху, як із листівки.

Замок Радомисль

У місті Радомишль на Житомирщині стоїть Замок Радомисль — унікальний історико-культурний комплекс, відновлений на місці старовинного млина XVII століття. Колись тут діяла перша паперова фабрика, а сьогодні — музей української домашньої ікони з понад 5000 експонатів. Замок оточений парком, озером і кам’яним садом. Тут проводять концерти, весілля, виставки і все це у стінах, які бачили чотири століття історії.

Тунель кохання

Під Рівним, у селищі Клевань, природа створила справжнє диво — Тунель кохання. Зелена арка з гілля дерев оплітає залізничну колію та створює природний тунель довжиною близько 5 км. Кажуть, що якщо пара пройде тунелем, буде триматися за руки та загадає бажання, воно обов’язково здійсниться. У будь-яку пору року тунель має різний вигляд: навесні — у ніжній зелені, восени — у золоті, а взимку — як зі сторінок казки.

Лайфгак: найкраще фото вийде вранці чи після дощу, коли світло пробивається крізь листя.

Ми часто шукаємо красу десь далеко, в Альпах або Провансі. Але варто лише зібрати рюкзак і вирушити у подорож українськими дорогами і ви зрозумієте, що наша країна не менш чарівна. Величні замки, романтичні тунелі, дзеркальні озера та святині серед вод, усе це Україна, яку хочеться досліджувати знову ц знову.