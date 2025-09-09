Трикратський лабіринт: чим цікавий унікальний рукотворний ліс на Миколаївщині

Трикратський лабіринт / instagram.com_agoov1

Реклама

Це заповідне урочище місцевого значення площею 247 гектарів, яке нині входить до складу Національного природного парку «Бузький Гард». Його ще називають Трикратським лісом, і недарма. Тут, серед степових просторів, височіють могутні дуби, ростуть березові гаї, дзюрчать прозорі річки, а мальовничі місточки та стежки створюють відчуття справжнього лабіринту, де легко заблукати.

Ліс, створений людиною

На відміну від більшості природних лісів, цей — штучний. Його історія почалася 1819 року завдяки ініціативі відомого українського графа й мецената Віктора Скаржинського. Він першим на півдні України започаткував масштабне лісонасадження у степу, щоб зберегти вологу, захистити землю від вітрової ерозії та подарувати людям куточок тіні та прохолоди.

Сьогодні Трикратський лабіринт — це не лише ботанічна, а й історико-культурна пам’ятка, яка нагадує про прогресивні ідеї своїх творців.

Реклама

Дуби-велетні та Дуб кохання

Найбільше захоплення у відвідувачів викликають старезні дуби, вік яких сягає 400–500 років. Деякі з них настільки масивні, що обійняти стовбур можна лише гуртом.

Окрема легенда пов’язана з Дубом кохання. Розповідають про пару лебедів, яка жила біля цього дерева. Коли лебедиця поранилася і не змогла полетіти у вирій, її партнер залишився поряд. Відтоді дуб став символом вірності та справжніх почуттів.

Багатий тваринний світ

Попри штучне походження, ліс став справжнім прихистком для тварин. Тут мешкають:

олені та козулі

білки та зайці

лисиці

бізони, яких спеціально завезли для збереження біорізноманіття

Для поціновувачів орнітології Трикратський ліс — справжній рай, адже тут можна зустріти рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України.

Реклама

Стежками «Лабіринту»

На території прокладено кілька туристичних маршрутів, зокрема трикілометрову прогулянкову стежку вздовж річки Арбузинка. Вона веде через мальовничі галявини, дерев’яні містки та прохолодні затінки, які влітку рятують від спеки.

Урочище «Лабіринт» входить до комплексу Трикратського лісу разом з такими пам’ятками, як «Літній хутір Скаржинського».

Сусідній Актівський каньйон

Коли ви відвідуєте Трикратський лабіринт, туристи зазвичай не оминають увагою й Актівський каньйон, відомий як «Долина диявола». Це унікальний природний комплекс з гранітними скелями заввишки до 50 м, які утворюють химерні форми. На дні каньйону протікає струмок Ексампей, який додає місцевості ще більшої магічності.

Актівський каньйон разом із Трикратським лабіринтом створюють незабутній тандем степової України, де тісно переплітаються природа та історія.

Реклама

Особливість Трикратського лісу

Тут росте понад 500 видів дерев і рослин.

У лісі збереглося понад 200 старовинних дубів.

Це місце має історичну цінність як приклад раннього лісонасадження у степу.

Воно ідеально підходить для піших прогулянок, фотосесій і відпочинку від міської метушні.

Трикратський лабіринт — це справжня оаза посеред південного степу, яка поєднує у собі велич природи, багатство історії та унікальну енергетику. Тут легко забути про час, зануритися у світ вікових дубів, легенд і співу птахів. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову.