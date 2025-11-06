Церква Святого Юра у Дрогобичі: дерев’яне диво, яке треба побачити на власні очі

Церква Святого Юра у Дрогобичі instagram.com_travel_to_ukraine / © Instagram

Реклама

Церква пережила століття, війни, зміни імперій та все одно залишається неймовірно красивою. Церква Святого Юра — справжня перлина української дерев’яної архітектури, занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не просто храм, це — жива пам’ять Галичини, де дерево звучить, мов орган, а стіни дихають стародавніми легендами.

Архітектурний шедевр без жодного цвяха

Церкву Святого Юра збудували без єдиного цвяха. Усі частини храму з’єднані дерев’яними кілками, а кожен елемент — результат ювелірної роботи місцевих теслярів.

Початково церкву звели у XV столітті в селі Надієво (нині Івано-Франківщина), а у 1656 році її розібрали, перевезли на волах і знову зібрали у Дрогобичі. Місцеві обміняли цю святиню на сіль. Дрогобич, відомий своїми соляними промислами, буквально виміняв собі архітектурний шедевр.

Реклама

Григорій Тесля — український геній, про якого варто знати

Остаточного вигляду храм набув завдяки талановитому будівничому Григорію Теслі, який у 1680 році збільшив споруду та надав їй тієї витонченості, яка збереглася й донині. Саме завдяки йому храм набув гармонійних пропорцій, тризрубної композиції та знаменитих трьох верхів, вкритих ґонтом. Його стиль часто називають бойківським маньєризмом — дерев’яна архітектура, яка поєднує простоту та урочисту велич.

Розписи, які перехоплюють подих

Коли заходите усередину, буквально втрачаєте дар мови. Вся церква розписана від підлоги до стелі. Це справжня біблія на дереві. Стінописи виконані під керівництвом художника Стефана Маляра (Поповича Медицького) у XVII столітті. Його пензлю належать грандіозні сцени Страстей Христових, Акафіст Богородиці, житія святих та навіть драматичний Страшний суд.

Деякі стіни розписували пізніше його син Іван та учні, тому візерунки дещо різняться почерком, але у цьому й полягає магія, перед вами не просто живопис, а сімейна художня традиція, збережена у дереві та фарбі на понад три століття.

Іконостас

Іконостас церкви — окрема історія. Його створив той самий Стефан Маляр у 1659 році. Він поєднав теплі вохристі та зеленкуваті тони, додав орнаменти виноградної лози, символу вічності та родючості.

Реклама

Зараз іконостас перебуває на реставрації, але навіть кілька фрагментів вражають майстерністю та духовною глибиною.

Дерев’яна легенда

Церква Святого Юра — це одна з восьми дерев’яних церков Карпатського регіону, включених до списку ЮНЕСКО у 2013 році. Тризрубна, триверха, з відкритими галереями, хорами та каплицею, вона вражає навіть тих, хто бачив десятки готичних соборів Європи.

Поруч стоїть дерев’яна дзвіниця XVII століття, побудована у 1678 році. Вона, мов охоронець храму, який зберігає його тишу та пам’ять.

Навіщо сюди приїхати

Якщо ви шукаєте місце, де можна відчути справжню Україну — вам точно сюди.

Тут пахне старим деревом і воском, чути тихе потріскування підлоги, а сонце пробивається крізь маленькі вікна та грає на розписах. Місцеві кажуть, що святий Юрій береже кожного, хто сюди прийшов із добрим серцем.

Реклама

Коли ви стоїте посеред цієї дерев’яної святині, важко не відчути трепету. Тут кожен зруб — як сторінка історії, кожен розпис — як молитва, яка звучить крізь століття. Церква Святого Юра — це не просто архітектурна пам’ятка. Це українська душа, закарбована у дереві.