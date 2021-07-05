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У червоному купальнику на відпочинку: фіналістка "Холостяка-10" похизувалася сексуальними сідницями

У червоному купальнику на відпочинку: фіналістка "Холостяка-10" похизувалася сексуальними сідницями

У червоному купальнику на відпочинку: фіналістка "Холостяка-10" похизувалася сексуальними сідницями

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана Оханська продемонструвала підтягнуту фігуру та поділилася враженнями від відпочинку.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська відпочивала в Одесі. Звідти красуня опублікувала пікантні фото. Вона позувала на камеру біля крісла-кокона у червоному суцільному купальнику з пікантним декольте.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана продемонструвала струнку фігуру та ноги спереду.

А потім Оханська похизувалася сексуальними сідницями та красивою напівоголеною спиною.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дівчина також поділилася враженнями від відпочинку в Одесі:
"Якби трошки дешевше і кращий сервіс, було би ідеально. Це я про Одесу. А тепер детальніше.
Сподобалось:

  • готелі
  • атмосфера в центрі Одеси ввечері ( Дерабасівська, Потьомкінські сходи тощо)
  • пляж Ланжерон
  • інтер’єри ресторанів

Не сподобалось:

  • ціни на таксі - дорожче ніж в Києві
  • дезінформація клієнтів щодо наявності місць на пляжі Ibiza beach club та ціни за вхід в Central Bar (дуже здивувало, що взагалі в бар вхід платний)
  • ціна за шезлонг в пляжних клубах ( від 500 грн ~ 18$, на європейських курортах в середньому - 10$)

Загалом ставлю Одесі свою суб’єктивну 4-ку з мінусом. От такі справи".

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