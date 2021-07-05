У червоному купальнику на відпочинку: фіналістка "Холостяка-10" похизувалася сексуальними сідницями

Дана Оханська продемонструвала підтягнуту фігуру та поділилася враженнями від відпочинку.
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська відпочивала в Одесі. Звідти красуня опублікувала пікантні фото. Вона позувала на камеру біля крісла-кокона у червоному суцільному купальнику з пікантним декольте.
Дана продемонструвала струнку фігуру та ноги спереду.
А потім Оханська похизувалася сексуальними сідницями та красивою напівоголеною спиною.
Дівчина також поділилася враженнями від відпочинку в Одесі:
"Якби трошки дешевше і кращий сервіс, було би ідеально. Це я про Одесу. А тепер детальніше.
Сподобалось:
- готелі
- атмосфера в центрі Одеси ввечері ( Дерабасівська, Потьомкінські сходи тощо)
- пляж Ланжерон
- інтер’єри ресторанів
Не сподобалось:
- ціни на таксі - дорожче ніж в Києві
- дезінформація клієнтів щодо наявності місць на пляжі Ibiza beach club та ціни за вхід в Central Bar (дуже здивувало, що взагалі в бар вхід платний)
- ціна за шезлонг в пляжних клубах ( від 500 грн ~ 18$, на європейських курортах в середньому - 10$)
Загалом ставлю Одесі свою суб’єктивну 4-ку з мінусом. От такі справи".
Читайте також: У бікіні з рюшами та золотим ланцюжком: фіналістка шоу "Холостяк-10" релаксувала у басейні