У червоному купальнику на відпочинку: фіналістка "Холостяка-10" похизувалася сексуальними сідницями

Дана Оханська продемонструвала підтягнуту фігуру та поділилася враженнями від відпочинку.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська відпочивала в Одесі. Звідти красуня опублікувала пікантні фото. Вона позувала на камеру біля крісла-кокона у червоному суцільному купальнику з пікантним декольте.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана продемонструвала струнку фігуру та ноги спереду.

А потім Оханська похизувалася сексуальними сідницями та красивою напівоголеною спиною.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дівчина також поділилася враженнями від відпочинку в Одесі:

"Якби трошки дешевше і кращий сервіс, було би ідеально. Це я про Одесу. А тепер детальніше.

Сподобалось:

готелі

атмосфера в центрі Одеси ввечері ( Дерабасівська, Потьомкінські сходи тощо)

пляж Ланжерон

інтер’єри ресторанів

Не сподобалось:

ціни на таксі - дорожче ніж в Києві

дезінформація клієнтів щодо наявності місць на пляжі Ibiza beach club та ціни за вхід в Central Bar (дуже здивувало, що взагалі в бар вхід платний)

ціна за шезлонг в пляжних клубах ( від 500 грн ~ 18$, на європейських курортах в середньому - 10$)

Загалом ставлю Одесі свою суб’єктивну 4-ку з мінусом. От такі справи".

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Образи фіналістки шоу "Холостяк-10" Дани Оханської (26 фото)

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