урочище «Каскади» instagram.com_ukraine__incognita / © Instagram

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Здається, ніби цю місцевість випадково перенесли з гірського регіону України просто у центр степу. Тут річка Буки пробивається крізь масивні кам’яні пороги, вода спадає невеликими водоспадами, а серед зелені височіють величезні гранітні скелі. І все це — урочище «Каскади», розташоване у Новоукраїнському районі Кіровоградської області.

Ця природна локація займає близько 2,5 гектара та має статус геологічної пам’ятки природи. Її головна особливість — незвичайний рельєф, створений водою та стародавніми гірськими породами. Саме тому «Каскади» нагадують маленьку гірську країну, заховану серед рівнинних пейзажів.

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Місце, якому майже 2 мільярди років

Найбільше вражає геологічна історія урочища. Тут на поверхню виходять масивні брили гранітів і мігматитів Українського кристалічного щита. Їхній вік сягає приблизно 2 мільярдів років. Вода річки Буки протягом тривалого часу формувала річище серед кам’яних масивів, створювала пороги, природні чаші та мальовничі каскади.

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Не дивно, що це місце оповите легендами. Дослідники припускають, що ще в I тисячолітті до нашої ери кам’яні утворення могли використовуватися скіфами як місце культових обрядів. А поблизу річки є частково затоплені печери, з якими пов’язують знахідки давніх знаків і петрогліфів.

Степова оаза з рідкісною природою

«Каскади» — не лише ефектні краєвиди для фотографій. Завдяки поєднанню кам’янистого рельєфу, води та особливого мікроклімату тут сформувалася унікальна екосистема.

Серед скель ростуть рідкісні петрофітні рослини — ті, які пристосувалися до життя на кам’янистих поверхнях. Дев’ять видів місцевої флори занесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.

Дуже атмосферно тут на світанку, коли над водоспадами та скелями здіймається легкий туман. А взимку, під час морозів, водні каскади перетворюються на справжню казкову декорацію з крижаними візерунками. Не дивно, що мандрівники називають це місце одним із найатмосферніших куточків Кіровоградщини.

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Що варто знати перед поїздкою

Урочище розташоване неподалік села Злинка. Водночас варто врахувати, що дорога до локації переважно ґрунтова та польова. Після дощів вона може стати складною навіть для автомобілів із хорошою прохідністю. Тому найкраще планувати подорож у суху погоду, а перед виїздом оцінити стан маршруту.

Також важливо пам’ятати, що «Каскади» — природоохоронна територія. Тут варто поводитися дбайливо, не залишати сміття, не пошкоджувати рослини та не руйнувати стародавні кам’яні утворення.

Україна має чим здивувати навіть досвідчених мандрівників і урочище «Каскади» — яскравий тому доказ. Тут немає потреби долати гірські перевали, щоб побачити скелі, водоспади та неймовірні природні пейзажі. Достатньо вирушити на Кіровоградщину, де посеред степу заховалася справжня маленька «Швейцарія».

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