Місце, яке поєднує музику, архітектуру та сучасність: чому варто відвідати Одеську обласну філармонію

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха instagram.com_architecture_in_details/ / © Instagram

Це не просто концертний майданчик, а справжній храм музики та архітектури, де минуле переплітається з сучасністю, а атмосфера вражає кожного, хто хоча б раз опинявся у його стінах.

Традиції організованого музичного життя у місті сягають XIX століття. Тоді діяли численні аматорські оркестри та музичні товариства, які створювали особливий культурний фон Одеси. У 1894 році у місті з’явився перший міський оркестр, а у 1920-х роках було створено Одеське філармонійне товариство. Вже у 1937 році офіційно заснували Одеську обласну філармонію, яка згодом перетворилася на ключовий осередок музичного мистецтва Півдня України.

Архітектурна спадщина

Філармонія розташована у колишній будівлі Нової біржі, зведеній у 1899 році. Автором проєкту був архітектор Вікентій Прохаска, а остаточний вигляд будівлі завершив відомий архітектор Олександр Бернардацці.

Архітектура вражає гармонійним поєднанням різних стилів:

венеційська готика,

флорентійське Відродження,

арабські мотиви.

Фасад прикрашено мармуром, вітражами та керамікою, а в інтер’єрах використано італійський мармур, австрійські декоративні елементи та навіть ліванський кедр. Особливої уваги заслуговує стеля великої концертної зали, вона підвісна, зроблена без єдиного цвяха та опор, це вважалося інженерним дивом свого часу.

Унікальна акустика

Великий зал, розрахований більш ніж на тисячу слухачів, славиться своєю неповторною акустикою. Звуки оркестру чи соліста тут розкриваються по-особливому, звук поширюється рівномірно, але водночас не чути сторонніх розмов чи шуму сусідів. Цю особливість ще у часи біржі спеціально заклали архітектори, щоб торговці не могли підслухати конкурентів під час угод.

Саме завдяки цій властивості зал ідеально підходить для класичної музики, камерних концертів та великих симфонічних програм.

Випробування часом

Будівля філармонії — справжній символ міста. У різні періоди тут відбувалися не лише концерти, а й літературні вечори, пленарні засідання та урочисті події. З 1946 року приміщення остаточно передали філармонії.

Проте за більш ніж століття свого існування будівля потребувала постійної реставрації. Одеські журналісти та мистецька спільнота неодноразово порушували питання про занедбаний стан, відпадає ліпнина, фарба облізла, інтер’єри втрачають свою первісну розкіш.

У 2023 році будівлю внесли під додатковий міжнародний захист ЮНЕСКО, що стало надією для збереження цього архітектурного шедевра.

Сьогодення

Попри всі труднощі, навіть під час російського вторгнення, коли будівля зазнала пошкоджень, культурне життя не зупинилося. У концертному залі продовжують відбуватися виступи українських та закордонних артистів, симфонічних оркестрів і камерних ансамблів.

Це місце, де мистецтво перемагає труднощі, а музика дарує людям надію та силу.

Чому варто відвідати Одеську філармонію

Це одна з найкрасивіших пам’яток архітектури Одеси.

Великий зал вважається одним із найкращих у Європі за акустикою.

Тут можна почути світові шедеври класичної музики у виконанні талановитих українських та закордонних музикантів.

Атмосфера самої будівлі — це вже мистецький досвід.

Якщо ви опинитеся в Одесі, відвідайте Одеську обласну філармонію імені Давида Ойстраха. Це не лише культурна подія, а й зустріч із живою історією, яка надихає та вражає величчю.