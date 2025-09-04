Перлина Сумщини: чим цікавий палац Голіцина у Тростянці

Палац Голіцина у Тростянці instagram.com_t.r.a.v.e.l_ukraine / © Instagram

Реклама

Цей комплекс, оточений старовинним парком, є не лише символом міста, а й важливим осередком культури та історії. Палац було закладено ще у 1762 році братами Надаржинськими. Архітектурний стиль — класицизм з елементами бароко, який був модним у другій половині XVIII століття. Первісна садиба мала стримані форми та гармонійно поєднувалася з навколишнім ландшафтом.

Згодом власником маєтку став князь Василь Голіцин, який володів садибою майже півстоліття. Саме він розбудував флігелі, розширив парк і перетворив Тростянець на справжній культурний центр. За його часів тут влаштовували різні заходи, літературні вечори та музичні імпрези.

Період Кеніга

Наприкінці XIX століття садибу придбав німецький промисловець і цукрозаводчик Леопольд Кеніг. Завдяки його капіталовкладенням палац отримав нове обличчя:

Реклама

було надбудовано другий поверх;

переплановано інтер’єри;

створено величні дубові сходи, зведені без єдиного цвяха, які збереглися до сьогодні.

Саме за Кеніга палац набув того вигляду, який вражає туристів і нині.

Архітектурні особливості

Будівля поєднує риси класицизму та модернізовані елементи XIX століття. Великі вікна, просторий хол, розкішні зали та дерев’яні конструкції надають садибі особливої атмосфери. Навколо палацу розташований парк із багатовіковими деревами, який створює мальовниче тло архітектурного ансамблю.

Сьогодення

Попри буремні події XX століття, палац зберігся й нині є справжньою туристичною перлиною Сумщини. Тут розташовані:

Краєзнавчий музей з експозиціями про історію Тростянця та регіону;

Художня галерея з понад сотнею полотен українських і закордонних митців;

Музей шоколаду, який особливо полюбляють відвідувати діти та туристи.

Крім того, на території палацу регулярно відбуваються мистецькі заходи, фестивалі та освітні події.

Реклама

Цікаві факти

Палац Голіцина входить до списку пам’яток архітектури національного значення.

Садиба вважається одним із небагатьох комплексів на Сумщині, де автентичні інтер’єри збереглися у хорошому стані.

Палац Голіцина — це не лише подорож у минуле, а й можливість насолодитися мистецтвом, природою та атмосферою старовинної садиби. Це місце однаково цікаве як для поціновувачів історії, так і для сімейних подорожей.