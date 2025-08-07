Скарби минулого: чому варто відвідати руїни палацу Терещенків та скелі Денишів

Руїни палацу Терещенків Instagram.com_miishynin / © Instagram

Це — село Дениші. Саме тут мандрівників зустрічають величні скелі над річкою Тетерів, романтичні руїни маєтку родини Терещенків і дух старовини, який ніби застиг у повітрі.

Скелі, які кличуть до пригод

Скельний масив у Денишах давно став «меккою» для українських скелелазів. Його гранітні стіни здіймаються на висоту 20–25 метрів, а вздовж стрімких берегів Тетерева прокладено понад 30 маршрутів різного рівня складності, як для новачків, так і для досвідчених альпіністів. Але не лише скелелази знайдуть тут натхнення, оглядові майданчики відкривають захопливу панораму каньйону, яка точно стане ідеальним фоном для дивовижних світлин.

Поруч розташований санаторій, а у навколишніх скелях мешкає дивовижний гість — вірменська ящірка, яку сюди завезли ще у 1960-х роках. Цей факт додає місцевості більшої загадковості.

Руїни палацу Терещенків

Найбільшою архітектурною перлиною Денишів колись був розкішний палац родини Терещенків. Побудований у 1910–1913 роках у стилі італійського ренесансу, палац належав Надії Володимирівні Терещенко, дружині Федора Артемовича Терещенка. Проєкт розробив архітектор Павло Голандський, а сад довкола — знаний ландшафтний дизайнер Арнольд Регель.

Будівля вирізнялася не лише вишуканим зовнішнім виглядом, а й передовими на той час технологіями: кольоровий цемент з Італії, ліпнина з рослинними орнаментами, фігурні вікна, античні колони, а ще триповерхова вежа з гвинтовими сходами, з якої відкривався краєвид на долину. У теплицях, розташованих поруч, вирощували екзотичні фрукти, такі як ананаси, апельсини, банани.

Легенди

Палац оповитий безліччю легенд. Кажуть, підлогу тут прикрашали золоті монети чи ж скляна підлога, під якою плавали коропи. За однією з найвідоміших історій, Терещенко на догоду доньці наказав засипати галявину цукром, щоб вона могла покататися на санчатах серед літа.

Інша легенда розповідає про скарби, сховані у стінах палацу чи в його підземеллях. Місцеві жителі ще й досі сподіваються відшукати схованки з коштовностями: монетами, прикрасами та навіть картинами. Відомо, що в кутах фундаменту замурували монети для «щасливого дому» — старовинна традиція родини.

Трагічна доля маєтку

Після революції 1917 року Терещенки були змушені покинути Україну та емігрувати до Франції. Палац розграбували, а згодом він поступово руйнувався не лише часом, а й руками місцевих, які розбирали його на цеглу.

Сьогодні від колишньої розкоші залишилася лише частина вежі, західна стіна, де-не-де збереглася ліпнина, елементи декору, пілястри та ніші для статуй. Та навіть руїни палацу вражають. Місце доглянуте, тут немає сміття чи вандалізму, а це рідкість для закинутих об’єктів.

Естетику у забутому

Поєднання мальовничої природи, історичної глибини та легенд роблять Дениші ідеальним місцем для романтичної подорожі, активного відпочинку або ж затишної фотосесії. Скелі, ліс із 500-річними дубами, близький Тригірський монастир і велична тиша руїн — усе це дарує відчуття спокою та дотику до чогось вічного.

Дениші розташовані за 20 км від Житомира. Найзручніше туди дістатися автомобілем або рейсовим автобусом. Із собою краще мати зручне взуття, воду, перекус і фотокамеру. Якщо ж ви поціновувач активного відпочинку, не забудьте спорядження для скелелазіння чи знайдіть гіда у місцевих скелелазних клубах. І е забудьте взяти довідник із легендами місцевості, він зробить мандрівку ще атмосфернішою.

Відкривайте нові місця та споглядайте красу, яка живе навіть у руїнах.