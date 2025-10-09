Подорожі Закарпаттям: таємниці та легенди Невицького замку

Невицький замок instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

Розташований на горі вулканічного походження висотою 260 м над рівнем моря, він «споглядає» вузьку долину річки Уж та мальовничі навколишні села. Якщо ви відвідаєте це місце хоча б раз, то обовʼязково відчуєте себе героєм середньовічної легенди.

Історія фортеці

Замок був збудований ще у XII–XIII століттях та пережив численні історичні події: напади монголів, князівські міжусобиці та руйнування 1644 року під час релігійних воєн трансільванським князем Юрієм I Ракоці.

На початку XIV століття фортеця згадується як опорна база для місцевих феодальних бунтів проти королівської влади Карла Роберта Анжу. Пізніше замок перейшов у володіння роду графів Другетів, які збудували кам’яну фортецю на місці старого дерев’яного замку. На рубежі XV–XVI століть фортеця набула сучасних обрисів, дерев’яні споруди замінили на кам’яні, внутрішнє оздоблення відповідало європейським тенденціям, а площу укріплень розширили майже вдвічі.

Сьогодні від замку залишилися руїни, які вражають своєю автентичністю. Тут збереглися серпантин кам’яних укріплень, дві сторожові вежі типу донжон з дерев’яними дахами та старовинний колодязь. Невицький замок є пам’яткою архітектури національного значення (номер 194) і привертає увагу не лише туристів, а й істориків з усього світу.

Легенди та містика

Невицький замок — не лише архітектурна пам’ятка, а й місце, де оживають легенди. Найвідоміша з них — про Погану Діву. За переказами, вона зміцнювала стіни фортеці людською кров’ю. Легенда нагадує відлуння історії Єлизавети Баторі, яка намагалася продовжити молодість купелями з крові. Погань-Діва мучила місцевих, змушувала працювати понад силу, додавала до вапняного розчину молоко, яйця та навіть людську кров. Урешті-решт терпіння селян скінчилося, вони підпалили тюки з сіном, спустили череду на замок, а злякана Погань-Діва втекла та загинула. Кажуть, її дух досі прив’язаний до руїн.

Назва замку також пов’язана з легендами, «Невицький» походить від слова «невісти» — дівчата, яких ховали у замку від нападників. Тут же утримували дочок знаті та захищали їх від небезпеки.

Сучасний вигляд

Сьогодні Невицький замок приваблює романтиків, фотографів та туристів, які шукають поєднання історії та містики. На горі, відкривається захопливий панорамний вид на долину річки Уж і навколишні гори.

Руїни замку часто використовують для весільних фотосесій та святкувань, а поруч розташований готельно-відпочинковий комплекс «Верховина», де можна зупинитися на ніч.

До замку легко дістатися: маршруткою з автостанції Ужгород, електричкою до станції Невицьке-Підзамок або на власному авто.

Невицький замок — це не лише архітектурна та історична пам’ятка, а й частина європейської культурної спадщини, яка збереглася практично в автентичному вигляді після руйнацій XVII століття. Після відвідин замку, можна відчути атмосферу середньовіччя, насолодитися неймовірними краєвидами та доторкнутися до легенд Закарпаття.

Невицький замок — перлина Закарпаття, де історія зустрічається з містикою, а велич руїн не залишає байдужим жодного відвідувача. Відкрийте для себе це місце, адже воно потребує реставрації, і хто знає, скільки ще століть замок стоятиме у своїй напівзруйнованій величі.