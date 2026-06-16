Відпочинок у Косині на Закарпатті: термальні води, SPA й смачна їжа

© ТСН.ua

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Постійний стрес, недосипання, повітряні тривоги і шалений ритм життя поступово виснажують організм. Тому дуже важливо обирати відпочинок, який поєднує релакс із турботою про здоров’я. Одним із таких місць сили є Косино на Закарпатті – курорт, де термальні води, сучасний wellness, SPA і медичні програми допомагають перезавантажити і тіло, і думки. Я поїхала туди, щоб на власному досвіді перевірити, чи можливо всього за три дні відпочити, повернути сили й відчути себе краще.

Термальні води

Косино вже багато років залишається однією з найвідоміших оздоровчих локацій Закарпаття завдяки своїм термальним джерелам. Вода тут піднімається з глибини понад 1100 метрів і містить комплекс мінералів та мікроелементів – серед них залізо, магній, кальцій, цинк, селен, хром і калій.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Термальні басейни використовують у програмах загального оздоровлення, а також для підтримки опорно-рухового апарату, нервової системи та судин. Для мене, крім користі, це місце – про відчуття повного розслаблення, коли нарешті можна забути про поспіх, видихнути і присвятити час собі.

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На території комплексу є кілька басейнів, і кожен має свою атмосферу та особливість.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

«Золотий кран здоров'я»

Цей басейн є головною візитівкою термального курорту. У його центрі височіє знаменитий майже 16-метровий фонтан-ілюзія, який є найвищим у світі. Здалеку здається, ніби величезний золотий кран висить у повітрі і з нього безперервно ллється термальна вода.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Та вражає не лише сам кран. Басейн обладнаний зонами гідромасажу, атракціонами «швидка ріка» і «тиха ріка», а по периметру розташовані джакузі з ароматами закарпатського вина, кави, пива і палинки. Тут дуже приємно релаксувати ввечері, коли над водою здіймається легка пара, а навколо чути лише шум фонтанів.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Смарагдовий басейн

Якщо «Золотий кран» асоціюється з емоціями та ефектними знімками, то Смарагдовий басейн – з повним розслабленням. Вода тут має температуру близько +38°C, а сам басейн працює цілий рік просто неба. Найатмосферніше звичайно купатися тут узимку, коли навколо лежить сніг, а ти занурений у теплу мінеральну воду.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Басейни-близнюки

Для тих, хто шукає спокій і тишу, варто звернути увагу на знамениті басейни-близнюки. Саме вони стали першими термальними басейнами комплексу. Вода сюди надходить безпосередньо зі свердловини і практично не проходить додаткової обробки, що дозволяє максимально зберегти її природний мінеральний склад. Температура води становить близько +36-40°C.

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Басейн H₂O

Ще один цікавий басейн має форму молекули води H₂O. Це великий прісний басейн із аеромасажем, гейзерами та аквабаром. Тут збираються ті, хто хоче поєднати відпочинок із більш активним дозвіллям. У літню спеку саме цей басейн стає одним із найпопулярніших місць на території комплексу.

Інь-Янь та ванни Кнайпа

Для любителів контрастних процедур у Косино працює басейн «Інь-Янь», де можна чергувати гарячу і прохолодну воду. Такі процедури часто рекомендують для тренування судин та загального тонусу організму.

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Є тут і знамениті ванни Кнайпа «17 кроків здоров'я» – спеціальна система контрастних ванн для стоп, яка стимулює кровообіг та допомагає зняти втому після активного дня.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після кількох годин у термальних басейнах (звичайно, з перервами на відпочинок) я зрозуміла, чому це місце так полюбилося гостям. Моє тіло розслабилося, а м’язова напруга і відчуття втоми зникли.

А ще з цікаво – на території комплексу можна зустріти місцеву зірку – косулю Надю. Вона вільно гуляє територією комплексу, відпочиває у тіні, спокійно спостерігає за гостями та інколи підходить до них «познайомитись».

Косуля Надя

Косуля Надя

Аквапарк

Для тих, хто не хоче обмежуватися лише релаксом, у Косино працює великий аквапарк із водними атракціонами, гірками й знаменитим хвильовим басейном, який називають одним із найбільших в Україні. Там є окрема дитяча зона, термальний басейн та понад десяток водних гірок різного рівня складності. Батьки можуть насолоджуватися термальними водами, а діти – проводити години на атракціонах.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Де зупинитися

Поселилася я у новому Apartel Kosyno Family Resort – сучасному сімейному wellness-курорті, який розташований на Закарпатській низовині поруч із термальними водами Косино, у Берегівському районі, на околиці села Косонь, майже на самому кордоні з Угорщиною. Комплекс височіє на мальовничій рівнинній місцевості, яка плавно переходить у пагорби та виноградники. Звідси вдалечині на горизонті видніються гори Карпати у вигляді темних силуетів. Це місце ідеальне для тих, хто хоче відпочити від міського шуму, адже тут панує блаженна тиша, яку час від часу порушує чарівний спів пташок і шелест польових трав.

Фото Авдєєнко

Переступивши поріг комплексу, вражає масштаб холу з великими панорамними вікнами, затишними зонами відпочинку, інтерактивними столами і величезним дзеркалом з естетичною фотозоною для красивих селфі. Тут багато світла, цікавого декору з натурального дерева, виробів з текстилю й композицій з сухоцвітів.

Фото Авдєєнко

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А ще запам’ятався приємний аромат готелю, який розробили спеціально для нього.

Коли йдеш поселятися, то одразу помічаєш на дверях кожного номера вінок із сухоцвітів, що вже налаштовує на затишний та естетичний відпочинок.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сам номер має сучасний інтер’єр з акцентними етнонотами: стіна над ліжком, наче вишиванка, прикрашена українським традиційним орнаментом, який гармонійно перегукується з орнаментом на покривалі і чудово комбінується з натуральним деревом.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Затишку номеру додає дерев’яний торшер з абажуром кольору слонової кістки, сплетеним у техніці макраме.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А з вікна відкривається чарівна панорама на місцеві краєвиди природи.

Для сімей тут є великі номери, які мають власну кухню з усім необхідним, що дуже комфортно, особливо для довготривалого відпочинку.

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Фото Авдєєнко

Фото Авдєєнко

SPA-простір

Саме SPA-зона стала одним із тих місць, де я найбільше відчула ефект перезавантаження. Після смачного обіду, тренування чи прогулянки приємно було провести час у спокійній атмосфері релаксу.

Там є два дорослих басейни – просто неба і критий з великими панорамними вікнами, і дитячий.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Фото Авдєєнко

Хто любить більш теплішу воду, можна порелаксувати у джакузі на вулиці. Після кількох хвилин перебування в ньому, відчуваєш, як напруга залишає тіло. А ще в джакузі можна пофотографуватися, адже це місце досить таки інстаграмне.

Дуже сподобалася фінська сауна – справжня класика wellness-відпочинку. Сухе тепло з температурою 70–90°C допомагає повністю розслабитися після насиченого дня, покращує кровообіг, сприяє детоксикації організму і дарує відчуття легкості.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Для тих, хто не любить надто високі температури, підійде аромасауна. Тут підтримується більш м'який режим – близько 50–55°C. Тепле дерево, приглушене освітлення і легкі аромати створюють особливу атмосферу затишку і релаксу.

Фото Авдєєнко

Ще одне місце, яке варто відвідати, – соляна кімната. Її мікроклімат із насиченим соляними аерозолями повітрям допомагає глибоко розслабитися і хочеться дихати на повні груди. Тут панує приємна температура близько 25–30°C, а атмосфера настільки спокійна, що кілька хвилин перебування легко перетворюються на пів години повного релаксу.

Фото Авдєєнко

Відпочинок з турботою про здоров'я

Окремої уваги заслуговує Medical & Biohacking Center. Сьогодні wellness дедалі частіше виходить за межі звичних масажів чи SPA-процедур. Тут пропонують комплексний підхід до відновлення організму – від діагностики до індивідуальних програм оздоровлення.

Під час перебування тут я скористалася безкоштовною комп’ютерною діагностикою тіла, після чого пішла на консультацію лікаря і отримала персональні рекомендації щодо лікування. Зробила ще комп'ютерну діагностику шкіри обличчя, яку також безкоштовно роблять гостям готелю. Цікаво було побачити реальний стан шкіри, наявність прихованих пігментних плям, рівень зволоження та особливості, які неможливо оцінити самостійно перед дзеркалом.

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Також у центрі доступні різноманітні косметологічні процедури, спрямовані на покращення стану шкіри, профілактику вікових змін та відновлення після стресу. Я протестила Mediskin Face Up – комплексну безін'єкційну апаратну процедуру для обличчя, яка поєднує мікроструми, теплову енергію та інфрачервоне світло. Вона направлена на миттєвий ліфтинг, стимуляцію вироблення колагену, покращення овалу обличчя і зменшення набряків.

Окрім естетичних напрямків, центр пропонує фізіотерапевтичні процедури, бальнеологічні програми та відновлювальні комплекси, які допомагають працювати з наслідками перевтоми, стресу, проблемами опорно-рухового апарату та загальним виснаженням організму. Саме за такими підходами сьогодні стоїть популярний напрямок біохакінгу – коли людина не лише лікує симптоми, а й допомагає організму працювати ефективніше.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Активний відпочинок

У комплексі можна позайматися у панорамному тренажерному залі або пограти в теніс або падел на професійному корті чи взяти персонального тренера, якщо ви новачок у цьому спорті. Особливої популярності набувають заняття пілатесом на реформерах, які тут також є. Навіть одне тренування дозволяє відчути зовсім інший рівень роботи з тілом – без виснажливих навантажень, але з помітним ефектом для постави та м'язів.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Фото Авдєєнко

Розваги

У комплексі постійно відбуваються різні майстер-класи для гостей. Приміром, я взяла участь у майстер-класі з приготування тирамісу від шеф-кондитера Василя Томища, учасника проєкту "МастерШеф. Професіонали-4». Цей процес виявився настільки захопливим, що захотілося повторити його і вдома.

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Василь Томищ / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Не менш цікавим був майстер-клас із приготування авторських коктейлів від бармена комплексу.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А справжнім сюрпризом для мене став майстер-клас з бачати. За одне заняття ми вивчили повноцінний чуттєвий танець так добре, що я і зараз можу повторити його вдома.

Саме такі моменти і роблять відпочинок особливим. Коли повертаєшся не лише з красивими світлинами, а й з новими враженнями та навичками.

Харчування

Поїсти можна у ресторані комплексу GRANO, у якому поєдналися стильний інтер'єр, затишна атмосфера і смачні страви сучасної європейської кухні з локальними закарпатськими акцентами та вишуканим подаванням.

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Фото Авдєєнко

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Особливо вразили сніданки у форматі шведської лінії: чимале різноманіття страв дозволяє обрати як легкий healthy-сніданок, так і більш ситний варіант для активного дня. Мені дуже сподобалося, що тут є можливість зробити собі свіжовичавлений сік із фруктів та овочів. А ще тут рай для справжніх ласунів – великий вибір десертів може спокусити навіть того, хто не їсть солодкого. Потішила також наявність сніданку і для найменших гостей готелю – різноманітні дитячі суміші, що значно полегшує відпочинок матусям.

Фото Авдєєнко

Варто зазначити, що зона шведської лінії – це окремий вид естетичного задоволення: композиції з сухоцвіття і дерев’яні елементи створюють екоатмосферу, в якій відчуваєш гармонію з природою Карпат.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Приємно було снідати на терасі ресторану, звідки відкривається вигляд на басейн і природу. Така атмосфера створює натхненний настрій і ти просто не можеш втриматися, щоб не зробити кілька гарних фото для соцмереж свого сніданку з чашкою кави, келихом просекко чи якогось іншого авторського коктейлю, які також пропонуються на шведській лінії.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Чому варто поїхати в Косино

Після трьох днів у Косино було відчуття, ніби ця маленька подорож тривала значно довше. Я повернулася з красивими фото, відчуттям легкості, новими враженнями, силою та енергією, якої так часто бракує у щоденному ритмі.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

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