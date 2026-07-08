Відпочинок в Одесі: що подивитися, де зупинитися і чому сюди хочеться повертатися знову

© ТСН.ua

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Коли хочеться хоча б ненадовго втекти від рутини, зовсім не обов’язково брати двотижневу відпустку. Іноді достатньо лише вікенду біля моря. Саме тому я обрала Одесу – місто, яке вже багато років залишається одним з найулюбленіших напрямків для літньої подорожі в Україні.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Я поїхала сюди на кілька днів, щоб відпочити, набратися сил, подихати свіжим морським повітрям, зустріти світанок з чарівним виглядом на узбережжя, прогулятися історичним центром і просто дозволити собі трішки сповільнитися. І, до речі, цього часу виявилося цілком достатньо, щоб повернутися додому з новими враженнями та відчуттям повного перезавантаження.

Одеса вміє дивувати незалежно від того, скільки разів ви тут були. За цей вікенд я вкотре переконалася: сюди хочеться повертатися знову і знову.

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Що подивитися

Мій ТОП місць, які я рекомендую обов’язково відвідати в Одесі.

Одеський театр опери та балету

Навіть якщо ви не плануєте відвідати виставу, повз цю будівлю пройти просто неможливо. Одеський театр опери та балету вважають одним з найкрасивіших театрів Європи. Його величний фасад у стилі віденського бароко вражає з першого погляду, а всередині на гостей чекають розкішні сходи, позолота, оксамит і знаменита кришталева люстра.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Театр відкрили 1887 року за проєктом австрійських архітекторів Фельнера та Гельмера після того, як попередня будівля згоріла. Відтоді він став справжнім символом Одеси.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Якщо не вдасться потрапити на виставу, обов'язково виділіть кілька хвилин, щоб просто помилуватися цією архітектурною перлиною зовні і зробити фото на згадку.

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Міський сад

Якщо запитати одеситів, де найкраще відчути атмосферу міста, багато хто порадить саме Міський сад. Це найстаріший громадський парк Одеси, заснований ще на початку XIX століття. Тут завжди людно: хтось грає на саксофоні, хтось робить знімки біля знаменитого фонтану, а хтось просто сидить на лавці з морозивом і насолоджується моментом.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Саме тут розташований знаменитий пам’ятник Леоніду Утьосову, біля якого туристи з задоволенням фотографуються, а ще – музичний фонтан, який має особливо гарний вигляд ввечері.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Потьомкінські сходи

Мабуть, жодна подорож до Одеси не обходиться без легендарних Потьомкінських сходів. Вони складаються з 192 сходинок і є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток України. Цікаво, що під час будівництва сходи спроєктували таким чином, щоб згори було видно лише майданчики, а знизу – лише сходинки. Саме завдяки цій оптичній ілюзії вони здаються ще масштабнішими.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сходи ведуть від Приморського бульвару до Морського вокзалу, відкриваючи красиві краєвиди на порт і море. Особливо атмосферно приходити сюди ближче до вечора, коли спека спадає, а сонце поступово сідає над містом.

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Пасаж

Якщо любите красиву архітектуру, обов'язково зазирніть до Пасажу. Зовні це елегантна історична будівля кінця XIX століття, але справжня краса ховається всередині. Високі скляні стелі, витончена ліпнина, скульптурні композиції, вітражі, арки та старовинні деталі створюють відчуття, ніби потрапив до європейської галереї.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Колись Пасаж був одним із найрозкішніших торговельних центрів міста, а сьогодні тут працюють магазини, кав’ярні та готель. Це одна з тих локацій, де хочеться довго роздивлятися кожну деталь і, звісно, зробити десятки красивих світлин.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Ринок «Привоз»

Кажуть, якщо ви не були на «Привозі», то справжньої Одеси так і не побачили. Це набагато більше, ніж звичайний ринок. Це окремий світ зі своїми традиціями, колоритними продавцями, одеським гумором і неповторною атмосферою.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Тут можна купити все: від свіжої риби, овочів і фруктів до місцевих делікатесів, спецій та домашніх смаколиків. Навіть якщо нічого не плануєте купувати, варто просто пройтися рядами, послухати живі діалоги продавців і відчути той самий одеський характер, про який складають легенди.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Аркадія

Після довгих прогулянок історичним центром саме час вирушити до моря. Аркадія вже багато років залишається одним з найпопулярніших районів Одеси. Тут поєднуються сучасна набережна, доглянуті пляжі, ресторани, літні тераси, клуби та красиві алеї для вечірніх прогулянок.

Якщо ви не плануєте засмагати, сюди варто прийти заради атмосфери. Приємно пройтися вздовж моря, випити прохолодний лимонад, послухати шум хвиль, насолодитися моментом і пройнятися справжнім одеським вайбом.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Де зупинитися

Якщо хочеться, щоб море було за кілька хвилин ходьби, а після прогулянок Одесою повертатися у красивий простір, де кожна деталь продумана до дрібниць, варто звернути увагу на п’ятизірковий SPATIUM Hotel, який розташований у самому серці Аркадії.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Вже здалеку він привертає увагу своїми яскравими кольорами. Рожевий і бірюзовий фасади нагадують кульки морозива, а поруч дзеркально відбивається світломузичний фонтан. Будівля настільки фотогенічна, що біля неї постійно зупиняються туристи, аби зробити кілька гарних кадрів. Зізнаюся, я теж не втрималася.

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Всередині готель справляє не менше враження. Просторий хол зустрічає теплими кораловими відтінками, м’якими дизайнерськими диванами, незвичайними світильниками і цікавими артоб’єктами. Усе має такий вигляд, наче потрапив до сучасної артгалереї або стильного бутик-готелю десь на узбережжі Середземного моря.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Мені дуже сподобалося, що мистецтво тут всюди. Коридори, лаунж-зони, ресторан й навіть номери прикрашають роботи сучасних місцевих художників. Їх об’єднує африканська естетика, морські мотиви і тема подорожей. Я не раз ловила себе на тому, що дорогою до номера зупинялася роздивитися чергову картину. Здавалося, кожна з них розповідає свою історію.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Навіть звичайна дорога до ліфта тут перетворюється на маленьку фотосесію. Великі дзеркала, стильні флористичні композиції, м’яке підсвічування – усе настільки фотогенічне, що телефон постійно опиняється в руках.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сам номер теж продовжує цю концепцію. Гарні кольори, сучасний мінімалістичний дизайн з яскравими акцентами, зручне ліжко, на якому після насиченого дня засинаєш за кілька хвилин. Саме тут я зрозуміла, що комфортний матрац – це теж частина якісного відпочинку.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

А найбільше часу я, мабуть, проводила на балконі. Звідси відкривався вигляд на аквапарк, море та зелені схили Аркадії. Вранці було особливо приємно пити каву, спостерігаючи, як сонце повільно піднімається над Чорним морем, а ввечері – зустрічати рожево-персикові заходи сонця, через які не хотілося заходити до номера.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

До речі, готель належить до тих місць, де можна комфортно відпочивати разом з домашніми улюбленцями. А ще тут подбали про те, що сьогодні для українців має особливе значення, – у комплексі є облаштоване укриття, що дозволяє почуватися значно спокійніше під час відпочинку.

Запам’ятався також приємний аромат готелю, спціально розроблений для нього.

Де поїсти

Щоранку я з нетерпінням чекала сніданку. І справа навіть не лише у їжі, а в самому місці. Панорамний ресторан KAYA, розташований на 14-му поверсі, – це той випадок, коли хочеться прийти трохи раніше, замовити чашку кави й кілька хвилин просто дивитися у величезні панорамні вікна, де небо майже непомітно переходить у море. Особливо красиво тут зранку, коли перші сонячні промені ковзають по воді, а Одеса лише прокидається.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сам ресторан продовжує загальну концепцію готелю. Теплі земляні кольори, натуральне дерево, багато зелені, авторські картини, м’які меблі – інтер'єр натхненний Північною Африкою і створює відчуття легкої літньої подорожі.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сніданки проходять у форматі шведської лінії, і вибір страв тут дійсно великий. Поряд із класичними омлетами, круасанами та фруктами можна знайти те, заради чого варто приїхати саме до Одеси: форшмак, мідії, кілька видів риби, локальні закуски та свіжі морепродукти. Мені дуже сподобалося, що ресторан знайомить гостей не лише зі світовою кухнею, а й з одеськими гастрономічними традиціями.

Ще одна цікава локація комплексу – Wine & Chocolate. Це вишуканий дегустаційний простір із сотнями пляшок вина, дизайнерськими інсталяціями та власною кондитерською. Тут можна скуштувати українські й світові вина, а до них – авторські шоколадні десерти від місцевого шоколатьє. Мені здалося, що саме так мають відбуватися неспішні літні вечори – з келихом вина, шоколадом і довгими розмовами.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Зовсім скоро у готелі також відкриється камерний Mainstream Jazz Club, де звучатимуть живий джаз, соул, old school R&B та вінілові DJ-сети. Впевнена, це стане ще однією атмосферною локацією Аркадії.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Розваги

Ще одна причина обрати SPATIUM Hotel – це власний аквапарк Hawaii, який знаходиться за кілька кроків від корпусу. До речі, це єдиний готель в Одесі з власним аквапарком.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

І це справді дуже зручно. Не потрібно нікуди їхати чи шукати розваги — достатньо спуститися вниз. Басейни, водні гірки, зона для дітей, шезлонги, коктейлі – тут легко провести цілий день. Особливо якщо подорожуєте з родиною.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Spa-простір

Після прогулянок містом або кількох годин на пляжі приємно було провести час у SPA-комплексі готелю. Тут панує зовсім інший ритм – тихий, повільний і дуже розслаблений.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Басейн із морською водою, джакузі, гідромасажна ванна, сауна із соляною стіною, хамам із глиною, крижана купіль та снігова кімната – кожна зона створена для того, щоб перелаштуватися з активного відпочинку на повне перезавантаження.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Особливо цікаво спробувати SPA-ритуали. Майстри використовують ароматні віники, віяла, бамбукові палички, трав’яні настоянки, перетворюючи звичайний похід до сауни на справжню церемонію релаксу.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

І ще одна деталь, яку сьогодні неможливо оминути. SPA-простір розташований на мінус другому поверсі та одночасно виконує функцію укриття. Під час повітряної тривоги гості можуть залишатися тут у безпеці, не відмовляючись від відпочинку.

Загалом цей готель дуже інстаграмний: майже кожен куточок хочеться фотографувати. Неонові деталі, хвилясті стелі, артоб’єкти, панорамні вікна, яскраві фасади, винний простір, картини, що перегукуються між собою, – усе це створює місце, яке запам’ятовується не лише сервісом, а й своїм характером. Саме ця атмосфера, на мою думку, і є його найбільшою перевагою. Адже після такої подорожі додому повертаєшся і з гарними світлинами, і з відчуттям, що кілька днів справді вдалося прожити без поспіху.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

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