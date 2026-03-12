Вікенд у Хусті: термальний басейн просто неба, ароматні лазні та релакс серед гір

© ТСН.ua

Я люблю подорожувати і відкривати для себе нові красиві куточки України. Для мене важливо, щоб під час мандрівки можна було не лише відпочити і перезавантажитися, а й покращити самопочуття. Саме тому цього разу я вирушила до Хуста на Закарпатті. Оселилася я у новому комплексі Rikka Khust Thermal Resort, який розташований у мальовничому місці, де зливаються річки Тиса та Ріка. Тут панує приємна тиша, м’який клімат, повітря – чисте й цілюще, а довкола – живописні краєвиди гір.

Атмосфера мистецтва і закарпатського затишку

Щойно переступаєш поріг комплексу, одразу відчуваєш атмосферу продуманого естетичного простору, де кожна деталь має значення. Погляд привертає великий гобелен із зображенням річки, люстри з екологічної закарпатської лози, декоративні текстуровані подушки з вовни і ваза з квітами у цікавій дерев’яній підставці. Стіни прикрашають сучасні чорно-білі світлини місцевого фотохудожника Михайла Дороговича, з яких дивляться красиві жителі цього краю.

Загалом мистецтво тут на кожному кроці. У комплексі багато речей ручної роботи, створених українськими майстрами: ткацтво, килимова вишивка, лозоплетіння, макраме, різьблення і токарство по дереву. Іноді навіть здається, що ти перебуваєш не в готелі, а у своєрідному сучасному музеї.

До речі, власники створили мистецький проєкт, що обʼєднує українських митців, роботи яких можна побачити в інтер’єрі комплексу. Мені навіть пощастило стати свідком творчого процесу: мураліст Олександр Корбан саме працював над розписом однієї зі стін. Художник створював роботу, присвячену річці Ріка – одному із символів цього краю.

Ще одна деталь, на яку я одразу звернула увагу, – власний бювет із мінеральними водами. Для мене це було особливо важливо, адже під час відпочинку хотілося не лише розслабитися, а й відчути оздоровчий ефект закарпатських природних ресурсів.

Купелі

Справжня гордість комплексу – це басейн із мінеральною водою, який є найбільшим на Закарпатті. Його масштаби справді вражають – таких великих термальних басейнів я раніше в Україні не бачила.

Купатися у ньому не набридає, адже, крім плавання, тут є, чим зайнятися. У басейні є масажні лежаки і сидіння, шийні масажери («водоспади)», гейзери і навіть стрімка течія, що імітує природний потік річки Ріка.

Найбільше мені сподобалося проводити час у термальному басейні просто неба, температура в якому (33 °С) дуже комфортна для перебування навіть у прохолодну погоду. Плавати у теплій воді, милуючись гірськими краєвидами, – справжнє задоволення.

Поруч розташовані соляні чани-джакузі, в яких не менш комфортно було релаксувати і робити гарні знімки на згадку. Температура в них 36-38 °С – вони чудово підійдуть тим, кому протипоказані гарячі парні. Ця гідромасажна купіль із натуральною карпатською сіллю дарує не лише приємні відчуття, а й має корисний ефект: допомагає зміцнити імунітет, знімає втому, покращує стан шкіри і кровообіг.

СПА-простір

Особливої уваги у комплексі заслуговують лазні, які ідеально підійдуть для повного відновлення та оздоровлення. Тут є парні на будь-який смак.

Фінська лазня з панорамним виглядом на гори – справжня знахідка для тих, хто любить інтенсивне тепло. Температура тут сягає 95 °C, а сухе гаряче повітря допомагає активізувати обмін речовин, очистити організм і зняти напругу.

Ще одна цікава локація – трав’яна суха лазня. Тут зі стелі звисають оберемки карпатських трав, які наповнюють простір натуральними ароматами. Тепло м’яке і делікатне, а атмосфера сприяє глибокому розслабленню.

Любителям м’якої пари сподобається аромапарна. У ній тепло поєднується з ефірними оліями лаванди, евкаліпта або цитрусових, що допомагає розслабитися і відновити емоційний баланс.

Особливу атмосферу має українська парова лазня. Її серце – масивна чавунна піч вагою понад 30 тонн, створена за індивідуальним проєктом і облицьована авторськими кахлями українських майстрів. Пар тут м’який і приємний, без різкого жару. У поєднанні з ароматами трав він створює відчуття глибокого тепла і допомагає розслабитися. У цій лазні проводять банний ритуал пропарки, який виконує пармейстер. Перед процедурою він спілкується з гостем і підбирає оптимальний формат – м’який розігрів, контрастні етапи або глибоке прогрівання.

Після банних процедур приємно відпочити у сінній кімнаті. Це простір з комфортною температурою і особливо релаксним вайбом, де можна полежати на тюках сіна, попити чаю і насолодитися ароматами м’яти, чебрецю і ромашки, які оберемками підвішені до стелі. Це завершальний акорд в комплексному СПА-ритуалі. Тіло і розум тут поступово розслабляються, з’являється відчуття повного спокою і здається, що ти от-от заснеш.

СПА-ритуал, який мене здивував

У фінській сауні я побувала на цікавому ритуалі – Aufguss Show, від якого була у захваті. Майстер увімкнув розслаблювальну музику, поклав на гаряче каміння крижані кульки, просякнуті ефірними оліями, і потім за допомогою віяла направляв потоки гарячої пари на кожного, хто там сидів. Тепло розподілялося у просторі лазні, огортаючи приємним ароматом. Відчуття під час цього ритуалу справді особливі – ти, наче відключаєшся від зовнішнього світу, поринаєш глибоко в себе і відчуваєш тепло кожною клітинкою тіла. Цей ритуал був незабутнім «перфомансом», який я раджу побачити і відчути кожному.

Wellness-ритуали для тіла і відновлення

У комплексі є простір, який пропонує різноманітні процедури для догляду за тілом і обличчям. Тут можна обрати мінеральні, перлинні, гідромасажні або бішофітні ванни, а також спробувати популярну «ванну Клеопатри» – мінеральну воду з додаванням молока і меду, яка добре зволожує шкіру. Тут також пропонують скрабування, обгортання, лімфодренажні процедури та різні види масажу – від класичного до бамбукового.

Я вперше спробувала стоун-масаж гарячим камінням і можу сказати, що це один із найкращих способів повністю розслабити м’язи і відчути глибоке приємне тепло у всьому тілі.

Приємним бонусом цього простору є можливість після процедур полежати на ліжку, яких є кілька, у кімнаті з приємною, спокійною атмосферою і гарним дизайном. Також тут можна попити чаю перед або після ритуалу догляду і просто насолодитися моментом.

Розваги для дітей

У комплексі є величезна дитяча кімната, яка наповнена найрізноманітнішими іграшками і розвагами. Простір має настільки яскравий і продуманий вигляд, що там легко можуть затриматися навіть дорослі. У СПА-зоні є безпечні дитячі басейни з м’якою мінеральною водою та гірками. А ще тут є школа плавання.

Номери та інклюзивність

Номери комплексу мають сучасний дизайн без перевантаження зайвими елементами. Колірна палітра кімнат приємна для ока – у спокійних пастельно-бежевих, кремових і світло-коричневих відтінках. А ще тут дуже зручні матраци, на яких комфортно спати. Цікаво, що у номерах немає класичних кондиціонерів чи батарей. Їх замінюють стіни, які допомагають підтримувати комфортну температуру в різні сезони. І це чудово, адже завдяки цьому немає шуму, що суттєво впливає на якість сну.

Слід зазначити, що комплекс пристосований до нинішніх реалій – тут створили безбар’єрний та інклюзивний простір для комфорту всіх без обмежень. У готелі вся інфографіка продубльована шрифтом Брайля, на підлозі є тактильне маркування, ліфти спеціально обладнані (вони інформують, коли двері зачиняються та на який поверх приїхав), тут широкі коридори, щоб зручно було проїжджати на кріслі колісному, на рецепції є можливість аудіоперекладу для людей з порушеннями слуху, частина номерів адаптована під потреби гостей з порушеннями опорно-рухового апарату, а в ресторані є тарілки для людей з обмеженою рухливістю рук.

Ресторани

Поснідати можна у гастрономічному просторому Gourmet Hall, де сніданки подають у форматі шведської лінії. Вибір їжі потішить найвибагливішого гурмана. Тут є і вареники з вишнями, які нагадують про батьківський дім, і свіжий мікрогрін для зожників, і справжні соти з медом для ласунів. Панорамні вікна з виглядом на термальні басейни додають особливої атмосфери ранковій трапезі.

У комплексі також працює ресторан Lugosh з авторською кухнею з локальних продуктів. Його назва походить від закарпатського діалектизму і означає виноградник біля дому. Одразу уявляються приємні розмови у родинному колі за обіднім столом у затінку виноградної лози – саме таку атмосферу домашнього затишку і намагалися передати у ресторані.

Інтер’єр закладу захоплює. Одразу на вході вражають величезні двері, виготовлені з деревини зі старої хати, на яких видніються тріщини і сліди часу, з металевою ручкою-лозою, створеною вправним майстром з художнього ковальства.

Далі вас зустрічають милі овечки, наче хмаринки, створені у техніці пап’є маше. Також тут є декорації з лози, трави і дерева, кам’яні елементи і тканні подушки з овечого хутра. Освітлення у ресторані декороване кільцями від бочок, такі ж елементи є і на столах, які наче їх обрамлюють.

Під час атмосферної вечері ми продегустували смачні вишукані страви, які розробив шеф-кухар Алекс Якутов. Мої смакові рецептори потішили сучасні інтерпретації локальної кухні з м’ясом, овочами, ягідними соусами й ароматними травами. Сподобалася і цікава інстаграмна подача страв.

А якщо вам хочеться активностей, то можна сходити на обід до ще одного ресторану комплексу «Карась», який знаходиться неподалік, за 900 метрів, у мальовничій місцині з озерами, альтанками і пейзажним виглядом на гори. Там можна випробувати свої рибальські вміння і виловити самостійно з озера форель чи карася, якого вам потім приготують на мангалі.

Після цієї подорожі Хуст відкрився для мене як місце, де легко поєднати відпочинок та оздоровлення. Термальні води, СПА-ритуали, тиша гір і щира закарпатська гостинність створюють атмосферу справжнього перезавантаження і відновлення сил. Саме тому сюди хочеться повертатися знову, щоб хоча б на кілька днів зупинити час і насолодитися моментом.