ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
7 хв

Вікенд у Хусті: термальний басейн просто неба, ароматні лазні та релакс серед гір

Коли хочеться втекти від щоденної метушні, перезавантажитися і водночас подбати про здоров’я, найкращим рішенням стає поїздка у гори.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікенд у Хусті: термальний басейн просто неба, ароматні лазні та релакс серед гір

© ТСН.ua

Я люблю подорожувати і відкривати для себе нові красиві куточки України. Для мене важливо, щоб під час мандрівки можна було не лише відпочити і перезавантажитися, а й покращити самопочуття. Саме тому цього разу я вирушила до Хуста на Закарпатті. Оселилася я у новому комплексі Rikka Khust Thermal Resort, який розташований у мальовничому місці, де зливаються річки Тиса та Ріка. Тут панує приємна тиша, м’який клімат, повітря – чисте й цілюще, а довкола – живописні краєвиди гір.

Атмосфера мистецтва і закарпатського затишку

Щойно переступаєш поріг комплексу, одразу відчуваєш атмосферу продуманого естетичного простору, де кожна деталь має значення. Погляд привертає великий гобелен із зображенням річки, люстри з екологічної закарпатської лози, декоративні текстуровані подушки з вовни і ваза з квітами у цікавій дерев’яній підставці. Стіни прикрашають сучасні чорно-білі світлини місцевого фотохудожника Михайла Дороговича, з яких дивляться красиві жителі цього краю.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Загалом мистецтво тут на кожному кроці. У комплексі багато речей ручної роботи, створених українськими майстрами: ткацтво, килимова вишивка, лозоплетіння, макраме, різьблення і токарство по дереву. Іноді навіть здається, що ти перебуваєш не в готелі, а у своєрідному сучасному музеї.

До речі, власники створили мистецький проєкт, що обʼєднує українських митців, роботи яких можна побачити в інтер’єрі комплексу. Мені навіть пощастило стати свідком творчого процесу: мураліст Олександр Корбан саме працював над розписом однієї зі стін. Художник створював роботу, присвячену річці Ріка – одному із символів цього краю.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Ще одна деталь, на яку я одразу звернула увагу, – власний бювет із мінеральними водами. Для мене це було особливо важливо, адже під час відпочинку хотілося не лише розслабитися, а й відчути оздоровчий ефект закарпатських природних ресурсів.

Купелі

Справжня гордість комплексу – це басейн із мінеральною водою, який є найбільшим на Закарпатті. Його масштаби справді вражають – таких великих термальних басейнів я раніше в Україні не бачила.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Купатися у ньому не набридає, адже, крім плавання, тут є, чим зайнятися. У басейні є масажні лежаки і сидіння, шийні масажери («водоспади)», гейзери і навіть стрімка течія, що імітує природний потік річки Ріка.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Найбільше мені сподобалося проводити час у термальному басейні просто неба, температура в якому (33 °С) дуже комфортна для перебування навіть у прохолодну погоду. Плавати у теплій воді, милуючись гірськими краєвидами, – справжнє задоволення.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Поруч розташовані соляні чани-джакузі, в яких не менш комфортно було релаксувати і робити гарні знімки на згадку. Температура в них 36-38 °С – вони чудово підійдуть тим, кому протипоказані гарячі парні. Ця гідромасажна купіль із натуральною карпатською сіллю дарує не лише приємні відчуття, а й має корисний ефект: допомагає зміцнити імунітет, знімає втому, покращує стан шкіри і кровообіг.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

СПА-простір

Особливої уваги у комплексі заслуговують лазні, які ідеально підійдуть для повного відновлення та оздоровлення. Тут є парні на будь-який смак.

Фінська лазня з панорамним виглядом на гори – справжня знахідка для тих, хто любить інтенсивне тепло. Температура тут сягає 95 °C, а сухе гаряче повітря допомагає активізувати обмін речовин, очистити організм і зняти напругу.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Ще одна цікава локація – трав’яна суха лазня. Тут зі стелі звисають оберемки карпатських трав, які наповнюють простір натуральними ароматами. Тепло м’яке і делікатне, а атмосфера сприяє глибокому розслабленню.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Любителям м’якої пари сподобається аромапарна. У ній тепло поєднується з ефірними оліями лаванди, евкаліпта або цитрусових, що допомагає розслабитися і відновити емоційний баланс.

Особливу атмосферу має українська парова лазня. Її серце – масивна чавунна піч вагою понад 30 тонн, створена за індивідуальним проєктом і облицьована авторськими кахлями українських майстрів. Пар тут м’який і приємний, без різкого жару. У поєднанні з ароматами трав він створює відчуття глибокого тепла і допомагає розслабитися. У цій лазні проводять банний ритуал пропарки, який виконує пармейстер. Перед процедурою він спілкується з гостем і підбирає оптимальний формат – м’який розігрів, контрастні етапи або глибоке прогрівання.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після банних процедур приємно відпочити у сінній кімнаті. Це простір з комфортною температурою і особливо релаксним вайбом, де можна полежати на тюках сіна, попити чаю і насолодитися ароматами м’яти, чебрецю і ромашки, які оберемками підвішені до стелі. Це завершальний акорд в комплексному СПА-ритуалі. Тіло і розум тут поступово розслабляються, з’являється відчуття повного спокою і здається, що ти от-от заснеш.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

СПА-ритуал, який мене здивував

У фінській сауні я побувала на цікавому ритуалі – Aufguss Show, від якого була у захваті. Майстер увімкнув розслаблювальну музику, поклав на гаряче каміння крижані кульки, просякнуті ефірними оліями, і потім за допомогою віяла направляв потоки гарячої пари на кожного, хто там сидів. Тепло розподілялося у просторі лазні, огортаючи приємним ароматом. Відчуття під час цього ритуалу справді особливі – ти, наче відключаєшся від зовнішнього світу, поринаєш глибоко в себе і відчуваєш тепло кожною клітинкою тіла. Цей ритуал був незабутнім «перфомансом», який я раджу побачити і відчути кожному.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Wellness-ритуали для тіла і відновлення

У комплексі є простір, який пропонує різноманітні процедури для догляду за тілом і обличчям. Тут можна обрати мінеральні, перлинні, гідромасажні або бішофітні ванни, а також спробувати популярну «ванну Клеопатри» – мінеральну воду з додаванням молока і меду, яка добре зволожує шкіру. Тут також пропонують скрабування, обгортання, лімфодренажні процедури та різні види масажу – від класичного до бамбукового.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Я вперше спробувала стоун-масаж гарячим камінням і можу сказати, що це один із найкращих способів повністю розслабити м’язи і відчути глибоке приємне тепло у всьому тілі.

Приємним бонусом цього простору є можливість після процедур полежати на ліжку, яких є кілька, у кімнаті з приємною, спокійною атмосферою і гарним дизайном. Також тут можна попити чаю перед або після ритуалу догляду і просто насолодитися моментом.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Розваги для дітей

У комплексі є величезна дитяча кімната, яка наповнена найрізноманітнішими іграшками і розвагами. Простір має настільки яскравий і продуманий вигляд, що там легко можуть затриматися навіть дорослі. У СПА-зоні є безпечні дитячі басейни з м’якою мінеральною водою та гірками. А ще тут є школа плавання.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Номери та інклюзивність

Номери комплексу мають сучасний дизайн без перевантаження зайвими елементами. Колірна палітра кімнат приємна для ока – у спокійних пастельно-бежевих, кремових і світло-коричневих відтінках. А ще тут дуже зручні матраци, на яких комфортно спати. Цікаво, що у номерах немає класичних кондиціонерів чи батарей. Їх замінюють стіни, які допомагають підтримувати комфортну температуру в різні сезони. І це чудово, адже завдяки цьому немає шуму, що суттєво впливає на якість сну.

Слід зазначити, що комплекс пристосований до нинішніх реалій – тут створили безбар’єрний та інклюзивний простір для комфорту всіх без обмежень. У готелі вся інфографіка продубльована шрифтом Брайля, на підлозі є тактильне маркування, ліфти спеціально обладнані (вони інформують, коли двері зачиняються та на який поверх приїхав), тут широкі коридори, щоб зручно було проїжджати на кріслі колісному, на рецепції є можливість аудіоперекладу для людей з порушеннями слуху, частина номерів адаптована під потреби гостей з порушеннями опорно-рухового апарату, а в ресторані є тарілки для людей з обмеженою рухливістю рук.

Ресторани

Поснідати можна у гастрономічному просторому Gourmet Hall, де сніданки подають у форматі шведської лінії.  Вибір їжі потішить найвибагливішого гурмана. Тут є і вареники з вишнями, які нагадують про батьківський дім, і свіжий мікрогрін для зожників, і справжні соти з медом для ласунів. Панорамні вікна з виглядом на термальні басейни додають особливої атмосфери ранковій трапезі.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

У комплексі також працює ресторан Lugosh з авторською кухнею з локальних продуктів. Його назва походить від закарпатського діалектизму і означає виноградник біля дому. Одразу уявляються приємні розмови у родинному колі за обіднім столом у затінку виноградної лози – саме таку атмосферу домашнього затишку і намагалися передати у ресторані.

Інтер’єр закладу захоплює. Одразу на вході вражають величезні двері, виготовлені з деревини зі старої хати, на яких видніються тріщини і сліди часу, з металевою ручкою-лозою, створеною вправним майстром з художнього ковальства.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Далі вас зустрічають милі овечки, наче хмаринки, створені у техніці пап’є маше. Також тут є декорації з лози, трави і дерева, кам’яні елементи і тканні подушки з овечого хутра. Освітлення у ресторані декороване кільцями від бочок, такі ж елементи є і на столах, які наче їх обрамлюють.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Під час атмосферної вечері ми продегустували смачні вишукані страви, які розробив шеф-кухар Алекс Якутов. Мої смакові рецептори потішили сучасні інтерпретації локальної кухні з м’ясом, овочами, ягідними соусами й ароматними травами. Сподобалася і цікава інстаграмна подача страв.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А якщо вам хочеться активностей, то можна сходити на обід до ще одного ресторану комплексу «Карась», який знаходиться неподалік, за 900 метрів, у мальовничій місцині з озерами, альтанками і пейзажним виглядом на гори. Там можна випробувати свої рибальські вміння і виловити самостійно з озера форель чи карася, якого вам потім приготують на мангалі.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після цієї подорожі Хуст відкрився для мене як місце, де легко поєднати відпочинок та оздоровлення. Термальні води, СПА-ритуали, тиша гір і щира закарпатська гостинність створюють атмосферу справжнього перезавантаження і відновлення сил. Саме тому сюди хочеться повертатися знову, щоб хоча б на кілька днів зупинити час і насолодитися моментом.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie