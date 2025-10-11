Водне багатство Житомирщини: що нам може розповісти річка Тетерів

річка Тетерів instagram.com_tut_i_tam_ua / © Instagram

Реклама

Тетерів бере початок поблизу села Носівка, на межі з Вінницькою областю, на висоті 299 м. У межах Житомирщини річка формує виразний ландшафт, долини з гранітними берегами, стрімкі схили та пороги, особливо вони помітні біля Коростишева та Житомира.

Тетерів прорізає Український кристалічний масив, утворює мальовничі ущелини та порожисті ділянки. Тут розташовані греблі, мости та Тетерівське водосховище, яке будували з 1962 по 1965 роки. Довжина греблі — 100 метрів, висота — 21 м.

У пониззі долина річки розширюється до 4 км, а ширина річища сягає 40–90 м. Замерзає Тетерів приблизно 20 листопада, а кригу скидає у середині березня. Весняна повінь підвищує рівень води на 2–5 м і розливається на кілька кілометрів у ширину. Період повноводдя триває до початку червня, а річка стає сплавною на ділянці від села Вишевичі.

Реклама

Цікаві факти про Тетерів

Древні пороги та гроти

Тетерів прорізає Український кристалічний масив, утворює невеликі гірські пороги та мальовничі ущелини. Місцеві старожили розповідають, що у давнину тут були водяні млини та невеликі човнові переправи.

Тетерівська «природна фортеця»

У районі Коростишева та Житомира річка утворює ділянки з майже вертикальними гранітними берегами. Це улюблене місце для скелелазів і фотографів, адже пейзажі мають вигляд як кадри з кіно.

Водосховище та його важливість

Тетерівське водосховище, побудоване у 1960-х, не лише регулює рівень води, а й стало улюбленим місцем для відпочинку місцевих: рибалки ловлять тут щуку та карася, а поціновувачі каякінгу — катаються на човнах.

Легенди Тетерева

За місцевими переказами, у давнину річка слугувала природною межею між поселеннями і тут водилися легендарні водяні духи, яких боялися навіть кмітливі мандрівники.

Реклама

Тетерів — це не просто річка, яка тече через Житомирщину та Київщину. Це живий організм, який формує пейзажі, надихає митців і фотографів, дарує відпочинок і водночас нагадує нам про справжню цінність води у повсякденному житті.

Тетерів показує нам, що природа і сучасне життя можуть гармонійно співіснувати. Вона вчить цінувати моменти спокою на її берегах, радіти красі пейзажів і усвідомлювати, що кожна крапля води — неоціненна. Адже саме від нашого ставлення до природи залежить, якою вона залишиться для майбутніх поколінь.