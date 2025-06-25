Воротнівський заказник: "Волинська Швейцарія", яка захоплює з першого погляду

Воротнівський заказник instagram.com_priko.irina / © Instagram

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Це місце називають українською «Швейцарією» і це не випадково, пагорбисті пейзажі, старовинні ліси, чисте повітря та затишні стежки створюють атмосферу казки, в яку хочеться зануритися хоча б на день.

Ботанічний заказник місцевого значення «Воротнів» розкинувся на площі близько 600 гектарів, за 20 км на південний схід від Луцька. Він був створений у 1978 році з метою охорони унікальних грабово-дубових лісів, флори та фауни, які формувалися тут сотні років.

Цей зелений масив входить до Рівненського плато і є частиною лісового фонду Волині. Завдяки своєму географічному розташуванню та природним умовам, заказник має виняткове біорізноманіття. Тут панує тиша, яку порушує лише спів птахів, шелест листя та дзюрчання струмків. Атмосфера ніби створена для відпочинку душі — саме те, чого іноді так бракує у вирі сучасного життя.

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Унікальна флора та казкова краса ландшафтів

На території заказника росте понад 900 видів рослин, серед яких є справжні природні рідкісні скарби: лілія лісова — витончена червона квітка, занесена до Червоної книги України, любка зеленоквіткова — нічна ароматна орхідея, яка цвіте у травні-червні, гніздівка звичайна, коручка чемерникоподібна — ще одна рідкісна орхідея, яку можна зустріти тільки у диких лісах, тощо.

Усі ці рослини — частина справжнього природного скарбу, який не лише милує око, але й потребує дбайливого ставлення та збереження.

Дика природа

Фауна Воротнева не менш вражаюча. Тут мешкають десятки видів ссавців, птахів, плазунів і комах, включно з рідкісними та зникаючими. Символ заказника — чорний лелека, елегантний та обережний птах, занесений до Червоної книги України.

Його можна побачити вранці чи на заході сонця біля водойм — дивовижне видовище для тих, хто шукає тишу, споглядання та відновлення зв’язку з природою.

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«Інстаграмна» дорога

Одна з найвідоміших локацій заказника — зелений тунель із листяних дерев, дорога, яка перетворюється у справжню казку восени. Сотні туристів приїжджають сюди заради фото — але ще більше тих, хто приходить просто відчути, як шелест листя під ногами та золото дерев заспокоюють і очищають думки.

У будь-яку пору року Воротнів дивує — весною прокидається ароматом первоцвітів, влітку прохолоджує зеленим затінком, восени дарує буяння кольорів, а взимку — зачаровує засніженими алеями.

Якщо вам потрібно відчути себе живими, побути наодинці з природою, заспокоїти серце та відновити внутрішню силу — Воротнів варто відвідати хоча б раз. Воротнівський заказник — це не лише ботанічна пам’ятка. Це — особистий ретрит, куди хочеться повертатися, коли душа шукає тиші та гармонії.