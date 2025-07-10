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Виноградівський замок: романтика руїн і тиша Чорної гори
На південному заході Закарпаття, серед виноградників і зелених схилів Чорної гори, приховано стародавню перлину української історії — Виноградівський замок.
Його велич і драматизм, хоч і залишилися у руїнах, продовжують приваблювати мандрівників, фотографів та романтиків, які цінують не лише красу природи, а й силу історії.
Від слов’ян до шляхтичів
Мало хто знає, що місце, де нині стоять залишки замку, має історію, яка сягає IX століття. Імовірно, ще в часи Київської Русі тут існувало слов’янське городище. Згодом фортеця відігравала стратегічну роль у складі Угорського королівства — вона охороняла торгівельний шлях, яким транспортували сіль із Мараморощини у західну Європу. Це був один із ключових маршрутів середньовічної торгівлі.
Свою кам’яну форму замок отримав уже в XIV столітті, коли перейшов у власність впливового угорського роду Перені. Тоді споруду перебудували, надали їй класичну прямокутну форму з кутовими вежами, каплицею та внутрішнім двором. Замок мав розміри приблизно 44,5 на 30 метрів, це дозволяло розмістити не лише військовий гарнізон, а й резиденцію знаті.
Монастир, святі мощі та трагічний кінець
У XVI столітті, вже після зменшення військового значення, замок набув нового статусу — францисканського монастиря. Тут зберігалися мощі святого Яноша Капістранського, одного з найшанованіших католицьких святих Східної Європи.
Проте доля була немилосердною до замку. 1557–1558 роки стали фатальними, адже під час релігійних війн, спричинених протестантськими та католицькими конфліктами, замок було остаточно зруйновано. І хоча частина мурів ще стояла протягом кількох десятиліть, поступово він перетворився на мальовничі руїни.
Сучасність
До наших днів збереглися фрагменти оборонних стін, контури веж і залишки каплиці. Руїни замку гармонійно вписалися у природний ландшафт, із вершини пагорба відкривається чарівна панорама на місто Виноградів, долину Тиси та угорські Карпати за горизонтом.
На жаль., стан пам’ятки погіршується з року в рік. Замок не має повноцінної охорони, тож його руйнування продовжується — час і волога дають про себе знати. Проте кожна весна, коли схили вкриваються зеленню, а вітер приносить аромат цвітучого винограду, робить це місце особливо живим — навіть у своїй тиші.
Виноградівський замок — це не лише історія чи туристична точка. Це місце, у якому хочеться зупинитися, вдихнути на повні груди та замислитися над буттям. Тут добре писати листи, мріяти про великі подорожі чи просто пити каву з термоса та дивитися на горизонт, бо навіть зруйновані стіни можуть надихнути нас на стійкість.