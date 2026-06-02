Сьогодні Витачів дедалі частіше потрапляє до списків найкрасивіших місць Київщини. Сюди приїжджають подивитися на фантастичні світанки та заходи сонця, за тишею після галасливого міста та можливістю побачити Дніпро таким, яким його бачили наші предки сотні років тому.

Село розташоване приблизно за 60 км на південь від Києва, на високому правому березі Дніпра. Звідси відкриваються панорамні краєвиди на Канівське водосховище, лівобережжя та нескінченну синю стрічку великої української ріки. Та за мальовничими пейзажами приховується історія, яка налічує щонайменше 1600 років.

Найдавніше поселення на берегах Дніпра

Історики та археологи вважають Витачів одним із найдавніших поселень не лише України, а й Центральної Європи. Поселення існувало тут уже в IV столітті нашої ери.

Саме у цей період на території сучасного села проживали представники Черняхівської культури — однієї з найрозвиненіших археологічних культур того часу. У IV–VI століттях тут існувало велике поселення, яке займало стратегічне положення над Дніпром.

Згодом на ці землі прийшли гуни. За однією з версій, саме вони спорудили оборонні насипи та кургани навколо поселення. Дослідники також пов’язують із гунським періодом виникнення місцевих височин — знаменитих гір Красуха та Окіп.

Від могутнього порту до князівських нарад

Найбільший розквіт Витачева припав на добу Русі. У VIII столітті господарями цих земель стали русичі, які перетворили поселення на важливий портовий центр. Перша письмова згадка про Витачів датується 949 роком. У трактаті «Про управління імперією» візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний описував давній Витачів як потужний порт на Дніпрі в південних околицях Києва.

Тоді місто відігравало важливу роль на знаменитому торгівельному шляху «із варягів у греки». До місцевої бухти заходили купецькі та князівські судна, а життя вирувало навколо пристані.

Сьогодні пам’ять про це збереглася навіть у символіці села, адже на гербі та прапорі Витачева зображено човен біля портових воріт.

На початку XI століття місто зазнало нищівного нападу печенігів, однак продовжувало залишатися важливим пунктом на карті Русі. У 1110 році саме тут відбулася знаменита нарада князів за участю Святополка Київського, Володимира Мономаха, Давида та Олега.

Козаки, шляхта і міст через Дніпро

Історія Витачева не завершилася із занепадом Київської Русі. У XVI столітті тут активно діяли козаки, які брали участь у боротьбі проти татарських набігів. У XVII столітті поселення перейшло у володіння польського шляхетського роду Харленських.

Цікаво, що до революційних подій 1917–1921 років біля Витачева існував дерев’яний міст через Дніпро — споруда, яка сьогодні здається майже неймовірною, з урахуванням масштаби ріки.

У XX столітті археологи розпочали масштабні дослідження стародавнього городища та могильника. Розкопки тривають і нині, вони відкривають нові сторінки багатовікової історії цього місця.

Легенди про місце сили

Особливою загадкою Витачева залишається гора Красуха. Це найвища точка Правобережної Київщини, навколо якої сформувалося чимало легенд. Деякі дослідники та прихильники езотеричних практик називають її одним із найпотужніших позитивних енергетичних місць планети.

Наукових доказів таких тверджень немає, однак навіть скептики визнають, що коли ви перебуваєте на дніпровських кручах Витачева, складно не відчути особливу атмосферу. Тут дивним чином поєднуються велич природи, історична пам’ять і незвична тиша.

Краєвиди, як із кіно

Не дивно, що мальовничі схили Витачева неодноразово ставали природними декораціями для українського кіно.Саме тут знімали окремі сцени фільмів «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Право на любов» та «Поводир». А культову стрічку Івана Миколайчука «Вавілон ХХ» режисер майже повністю зняв у Витачеві та його околицях.

Сьогодні однією з найвідоміших локацій залишається дерев’яна каплиця на високому березі, від якої відкриваються справді казкові панорами Дніпра.

Популярність Витачева стрімко зростає. У вихідні тут часто складно знайти місце для паркування, а місцеві кафе працюють із великим напливом відвідувачів.

Тому досвідчені мандрівники радять приїжджати сюди у будні дні. Саме тоді можна повною мірою насолодитися тишею, прогулятися стежками між пагорбами, зустріти світанок над Дніпром або провести вечір у спостереженні, як сонце повільно ховається за обрій.

Сьогодні Витачів залишається одним із найсильніших і найкрасивіших місць Київщини — точкою, де метушня сучасного світу поступається місцем спокою. І, можливо, саме тому кожен, хто хоча б раз побував на цих кручах, неодмінно мріє повернутися сюди знову.

