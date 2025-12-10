Забутий маєток Модеста Єзерського: перлина Полісся, яка чекає на друге життя

Садиба Модеста Єзерського tiktok.com_@t.r.a.v.e.l_ukraine

Серед тиші старого парку та заростей, стоїть садиба Модеста Єзерського — архітектурна спадщина XIX століття, яка сьогодні одночасно і руїна, і натхнення, і шанс.

Село Іванківці вперше згадують у 1593 році. А наприкінці XIX століття воно отримало новий символ — панський маєток, який у 1892 році звів Модест Єзерський, спадкоємець маєтностей свого дядька Міхала Скабіцького. Архітектура комплексу — елегантна неоготика з її характерними вежами, стрільчастими арками та романтичною суворістю.

Палац, флігель, господарські споруди та великий парк довкола — усе це створювало атмосферу європейської шляхетської резиденції. Локація й нині має свій шарм, навіть крізь щілини часу відчувається масштаб мрії її першого власника.

Нові власники та змінена доля

У 1913 році Єзерський продав садибу генералу Веніаміну Баскакову, який передав її в оренду Францішеку Домбровському. Сам Єзерський переїхав до Ліщина, де й провів решту життя.

З приходом радянської влади доля комплексу різко змінилася і у колишньому палаці відкрили школу. Вона працювала майже до кінця 1970-х. Пізніше тут діяв дитячий табір. І хоча нове використання не завжди було ніжним до архітектурної пам’ятки, саме воно дозволило будівлі пережити XX століття.

Після незалежності Україна повернула багато історичних об’єктів у приватну власність, так сталося й тут, але без системного догляду садиба почала втрачати форму. Сьогодні частини комплексу, палац і флігель, є приватними та перебувають в аварійному стані.

Попри втрати та руйнування, садиба зберегла свою автентичність: форму фасадів, елементи оздоблення та відчуття простору. Саме це знову й знову приваблює туристів, фотографів, істориків та тих, хто закоханий у маєткову архітектуру.

Неодноразово активісти та місцеві волонтери проводили толоки, прибирали територію, латали дах і розчищали зарості. Їхні зусилля — це не реставрація, але це шанс, який не дозволив садибі остаточно зникнути.

Ціна історії

У 2024–2025 роках власник виставив садибу на продаж. Зараз її ціна — близько 62–69 тис. доларів, залежно від оголошення. У комплекті — сам будинок і 40 соток землі.

Це водночас і приголомшлива можливість, і велика відповідальність. Уява легко малює картину: бутик-готель, камерний артпростір, парк із концертами просто неба, музей локальної історії чи стильний приватний пансіонат. Але для цього потрібні інвестиції, любов і стратегія.

Нині місцева влада розглядає можливість надання комплексу статусу об’єкта історичної спадщини. Це могло б убезпечити його від знищення та відкрити шлях до офіційної реставрації, але рішення ще на етапі обговорення.

Якщо статус таки нададуть, садиба отримає шанс на гідне майбутнє та стане не приватним інтересом, а спільним надбанням.

Сьогодні садиба Модеста Єзерського — це не просто руїна. Це вікно у XIX століття, яке ще не повністю закрилося. Об’єкт, який має потенціал стати новою туристичною точкою Волині. Простір, здатний ожити, варто лише, щоб хтось повірив у нього так, як колись повірив сам Єзерський.

Поки що садиба стоїть на пагорбі Іванковець, тиха, трохи стомлена, але велична. Її історія ще не закінчена і, можливо, саме зараз починається її новий розділ.