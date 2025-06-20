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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
176
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2 хв

Загублена перлина Слобожанщини: історія Палацу Шидловських у Старому Мерчику

Серед мальовничих ландшафтів Харківщини, у невеликому селищі Старий Мерчик, ховається унікальна історико-архітектурна пам’ятка — палацово-парковий комплекс «Старомерчанський».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Палац Шидловських instagram.com_anna.bez.imeni

Палац Шидловських instagram.com_anna.bez.imeni / © Instagram

Його ще називають Палацом Шидловських — на честь впливового козацько-старшинського роду. Хоча сьогодні ця перлина архітектури перебуває у стані руїни, вона зберігає у собі дух величної епохи та потенціал для нового культурного відродження.

Історія з глибини століть

Палацовий ансамбль у Старому Мерчику було закладено наприкінці XVII — на початку XVIII століття. Його зведення ініціювали представники старшинського роду Шидловських — козацьких полковників, які мали неабиякий вплив у Слобожанщині. Шидловські належали до кола української знаті, яка орієнтувалася на європейську естетику, тому й архітектура їхнього родового маєтку вирізнялася витонченістю.

Парк — зелений театр

Особливу увагу заслуговує парк, який оточував палац. Планування відповідало кращим зразкам європейського садово-паркового мистецтва: регулярний партер із геометричними клумбами, зелені каскади, симетричні алеї, штучні водойми та навіть острівці для прогулянок. Композиція створювала ефект гармонії між природою та архітектурою, робила маєток не лише житлом, а й місцем для культурного дозвілля та усамітнення.

Випробування XX століття

Як і багато інших історичних маєтків в Україні, Старомерчанський палац не уникнув буремних подій минулого століття. Після революційних подій 1917–1918 років комплекс почав поступово занепадати. У 1920-х знищили надгробки старовинного родинного цвинтаря Шидловських і завдали непоправної шкоди паркові.

У радянський період палац перетворили на зооветеринарний технікум. Будівлю пристосували до утилітарних потреб: частково перебудували, внутрішнє оздоблення змінили, а історичну атмосферу практично втрачено. Хоча палац продовжував функціонувати, його архітектурна цінність залишалася без належної уваги.

У 2001 році будівлю зачинили: на вікна наклали решітки, двері опечатали, а згодом вікна замурували цеглою. Це було радше спробою законсервувати спадщину, аніж відновити її. Але справжній удар долі стався у 2018 році — масштабна пожежа повністю знищила дах і внутрішні перекриття, пам’ятка залишилася у напівзруйнованому стані.

Надія на порятунок

Попри занепад, палац Шидловських не втрачений остаточно. У 1999 році комплекс офіційно внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення, а це дає йому юридичний захист.

Старомерчанський комплекс — це не просто залишки старовинного палацу. Це історія української шляхти, спадщина європейської архітектурної традиції, культурний код Харківщини. На сьогодні тривають дискусії щодо можливого реставраційного проєкту, який міг би перетворити руїни на культурно-туристичний центр регіону.

Палац Шидловських — приклад того, як легко втратити, але як важливо пам’ятати. Він однозначно заслуговує на друге життя — можливо, у форматі музею, мистецького простору чи культурного осередку для нових поколінь.

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