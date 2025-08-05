Захоплює інженерним задумом: міст у Миколаєві, який варто побачити на власні очі

Південнобузький чи Варварівський міст Instagram.com_mykolaiv_novyny / © Instagram

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Південнобузький міст або як його ще називають Варварівський, єдина в Україні споруда, яка розводиться горизонтально та повертається на 90° навколо своєї осі. Така конструкція настільки унікальна, що варта того, аби її побачити хоча б раз у житті.

На відміну від звичних вертикальних розвідних мостів, центральна частина Південнобузького мосту обертається убік і відкриває шлях для проходу суден річкою Південний Буг. Це справжнє технічне чудо, яке вражає як містян, так і туристів.

Величезна конструкція з історією

Міст, що з’єднує Варварівку з центральною частиною Миколаєва, був збудований у 1964 році. Його будівництво розпочалося ще у 1957 році, а 18 липня 1964 року по ньому пустили перші автомобілі. Вже 27 серпня того ж року він був офіційно переданий Державній комісії.

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У радянський період це був найдовший автодорожній міст у СРСР, його довжина становить 750,7 метра, а з урахуванням насипної частини, понад 2 км.

Під час будівництва застосували передові на той час інженерні рішення — залізобетонні балки вагою до 375 тонн, а палі вбивали у дно без стиків. Усе це зробило міст зразковим проєктом, досвід якого згодом був використаний під час споруджень мостів у Києві.

Третій в історії

Цікаво, що нинішній Південнобузький міст — третій у цій місцевості. Перший був побудований ще у 1827 році, але, на жаль, історичних документів про нього не збереглося.

Другий міст з’явився у 1856 році — це був дерев’яний наплавний міст на ялинових колодах. Проте його кілька разів знищували під час Другої світової війни у 1941 році радянські війська, які відступали, підірвали його, а у 1944 році його знищили вже німці.

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Аварійний, але незамінний

Попри те, що ще у 2008 році міст визнали аварійним, він досі виконує свою функцію, з’єднує важливі райони міста. Щодня ним користуються тисячі людей, це не лише частина інфраструктури, а й жива історія Миколаєва.

У 2023 році Південнобузький міст разом із Інгульським мостом було передано в державну власність. Це відкриває можливості для капітального ремонту та належного обслуговування, що має на меті зберегти унікальну інженерну споруду на довгі роки.

Туристична перлина

Побачити, як повільно та потужно розводиться міст — це справжнє шоу, яке вражає навіть бувалих мандрівників. Якщо ви приїхали до Миколаєва, не пропустіть момент розведення мосту. Це одне з тих видовищ, яке поєднує техніку, історію та місцеву гордість.

Південнобузький міст — це більше, ніж міст. Це символ міста, приклад інженерної сміливості та історична пам’ятка. Він щодня доводить, що складні механізми можуть працювати десятиліттями, якщо створені з розумом і душею.