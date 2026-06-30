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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
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60
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2 хв

Жванецький замок — фортеця, яка бачила війни, плин часу та залишилася лише тінню колишньої величі

На високій скелі над річкою Жванчик, між Кам’янцем-Подільським і Хотином, знаходиться місце, де колись вирішувалася історія. Жванецький замок — оборонна фортифікація XV ст., яка пережила перебудови, війни, занепад і XX ст. і залишила нам лише фрагменти своєї колишньої могутності.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Жванецький замок instagram.com/oksana_garniuk

Жванецький замок instagram.com/oksana_garniuk / © Instagram

Жванецький замок у селі Жванець Кам’янець-Подільського району — не просто руїни, багатошарова історія Поділля, де кожен камінь пам’ятає оборону, перебудови та битви.

Перші укріплення тут з’явилися ще у XV ст. Спочатку це були, ймовірно, прості оборонні споруди, де навіть північна вежа могла бути єдиною мурованою частиною. Археологічні дослідження показали, що вона зведена на місці ще давнішого бастіону, відкритого з боку фортеці.

У XVI столітті замок перетворюється на п’ятикутну оборонну систему, а у XVII — посилюється кам’яно-земляними валами та масивними мурами. У цей період він стає справжньою фортецею, що за масштабами могла конкурувати з Кам’янець-Подільською фортецею.

Фортеця, яка жила війною

У XVII столітті Жванецький замок неодноразово ставав ареною воєнних подій, зокрема пов’язаних із битвами 1653 року. Саме ці конфлікти поступово руйнували його структуру. Остаточного удару фортеця зазнала у 1684 році, який вважають останнім її активної історії.

Згодом, у XIX ст., замок втратив військове значення. Камінь за каменем його почали розбирати як будівельний матеріал і від колись масштабного комплексу залишалася лише ландшафтна пам’ять.

Від замку до руїни

У XX столітті від Жванецького замку збереглися лише фрагменти. Колись він мав розміри приблизно 50 на 50 м і п’ять кутів, але сьогодні від нього залишилася лише одна п’ятикутна башта на скелі над Жванчиком.

Поруч із руїнами у 1930-х роках з’явився ще один історичний елемент — дворівневий ДОТ «Лінії Сталіна» (1938–1939 роки). Він частково вцілів і зберігся до сьогодення. Це потужна бетонна споруда з кількома кімнатами на різних рівнях, яка сьогодні стоїть майже впритул до стародавньої вежі.

Легенди, краєвиди та багатомовна тиша

Як і будь-яке давнє місце, Жванецький замок обростає легендами. Одна з найвідоміших — про підземні ходи, які нібито ведуть аж до Кам’янця-Подільського. Достеменно це не підтверджено, але саме такі історії додають місцю містики. Є й інші перекази про скарби, замуровану дівчину та привид, який нібито блукає нічними руїнами.

Однак попри легенди, головне враження тут інше — пейзаж. З вершини вежі відкривається мальовничий краєвид на річку Жванчик, що робить це місце тихим, майже медитативним простором.

Сьогодні Жванецький замок — це радше археологічний слід колишньої величі, ніж фортеця. Але навіть одна вежа, яка залишилася, нагадує про масштаб споруди, яка колись могла змагатися з найсильнішими укріпленнями регіону.

Попри руйнування, це місце продовжує приваблювати мандрівників. Хтось приїжджає за історією, хтось — за краєвидами, а хтось — за відчуттям тиші, де минуле ніби ще присутнє поруч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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