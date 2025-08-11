Жива легенда: як Запорізький дуб став символом незламності українського духу

Запорізький дуб instagram.com_zp_news / © Instagram

Реклама

Запорізькому дубу понад 700 років, хоча деякі науковці вважають, що вік цього дуба може сягати й тисячі років. Це одна з найстаріших рослин на території України — природна, історична та духовна пам’ятка. Його висота сягала 36 метрів, діаметр стовбура перевищував 6 метрів, а вага — близько 60 тонн.

Дерево, яке пережило століття буревіїв

Запорізький дуб витримав багато: удари блискавки, підняття ґрунтових вод, воєнні вибухи та навіть вибухові хвилі сучасних воєнних дій, які спричинили втрату останньої живої гілки 4 червня 2025 року. Та навіть попри це, дуб не здався. Він залишив по собі численних «нащадків» — молоді дубки, які ростуть поруч, та жолуді, які мандрівники везли у різні куточки світу.

Молоді дерева з жолудів цього дуба сьогодні ростуть у понад 20 країнах — від Канади до Польщі і кожне з них зберігає енергію легендарного пращура.

Реклама

Символ козацтва та духовна святиня

За переказами, саме під цим дубом запорізькі козаки на чолі з Іваном Сірком писали легендарного листа турецькому султану. Тут відпочивав Богдан Хмельницький, тут збиралися козацькі громади, тут молилися меноніти, які оселилися на Хортиці наприкінці XVIII століття. Це місце вважається енергетичним центром, тут навіть повітря має інший смак, воно просякнуте спокоєм, силою та пам’яттю поколінь.

Сьогодення

Після втрати останньої гілки, Запорізький дуб завершив своє природне життя, але не втратив свого значення. Екологічні інспекції, науковці, громадськість і місцева влада об’єднали зусилля, щоб зберегти його як символ.

Науковці працюють над планом з консервації дерева, дуб можуть залишити у вигляді живої скульптури, музеєфікувати чи навіть перетворити на місце паломництва. Його гілки та коріння збережуть як реліквії, а сам дуб як сакральне місце для нащадків.

Культурна спадщина

Запорізький дуб — це не лише історія, це дзеркало нашої національної пам’яті. Він об’єднує покоління, народи та континенти. Його «діти» ростуть у Вінклері (Канада), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина) та багатьох інших містах світу. Ми зберігаємо не лише дерево — ми зберігаємо легенду. Історію, яка варта того, щоб про неї знали наші діти та онуки.

Реклама

Запорізький дуб — це не просто дерево. Це сила та глибоке коріння, які не зламати.