Відпочинок у Трускавці: чим зайнятися на курорті влітку

Трускавець / © ТСН.ua

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Ми відвідали Трускавець влітку і нам є, що розповісти про це чудове місто, розташоване в передгір’ях українських Карпат.

Як дістатися

Вокзал, Трускавець / © ТСН.ua

До Трускавця курсують потяги з Києва та Дніпра, а також електрички та автобуси зі Львова. Поїздка зі Львова займе близько 2,5 години, а зі столиці їхати майже десять годин. Якщо брати квитки на нічний поїзд, ви й не помітите, як швидко прибудете до місця призначення. Трускавець місто маленьке, дістатися з вокзалу в будь-яку точку міста можна за лічені хвилини. На вокзалі зазвичай чекає безліч таксі, також можна викликати таксі Bolt через додаток, так буде дешевше. Якщо ви плануєте жити в центрі і у вас небагато багажу із собою, легко можна дістатися пішки.

Чим відомий Трускавець

Трускавець, нижній бювет / © ТСН.ua

У місті розташовується безліч різних санаторіїв, а також кілька цілющих джерел, заради яких багато туристів і приїжджають сюди на відпочинок. Найвідоміше тут — «Нафтуся», гідрокарбонатно-сульфатне кальцієво-магнієве джерело було відкрито 1835 року, а також солено-гірке джерело «Марія» було відкрито ще раніше 1833 року, а 1842 року — хлоридно-сульфатне джерело «Софія» — всі вони працюють і сьогодні. Є й інші джерела води, але ці троє у всіх на слуху.

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Верхній бювет, який був колись також робочим, сьогодні перебуває в занедбаному вигляді і не функціонує.

Трускавець, верхній (не робочий) бювет / © ТСН.ua

Трускавець, верхній (не робочий) бювет / © ТСН.ua

Житло та ціни

У Трускавці дуже багато різних готелів, пансіонатів, приватних садиб та квартир, які здають як подобово, так і довгостроково. Ціни на 2025 рік на оренду 1-кімнатної квартири коливаються від 450 до 1500 грн залежно від місця розташування, кількості відпочиваючих та умов. У готелях ціни в рази дорожчі від 1500 грн і вище. Ціни на повний пансіон у санаторіях теж не низькі, прайс на двох стартує від 2300 грн — це включає проживання та харчування.

Трускавець / © ТСН.ua

Чим зайнятися у місті

Якщо ваша мета — оздоровитися, то очевидно, що весь ваш час займатимуть походи до мінеральних джерел, оскільки вода п’ється по певних годинах, які лікар призначає після проведеного обстеження організму. Якщо ж ви приїхали до Трускавця просто насолодитися прогулянками, свіжим повітрям та тишею, то можна гуляти місцевим парком Адамівка, він величезний, годувати білок (вони тут чорні) та птахів, відвідати музеї (у місті їх кілька) чи сходити у кіно.

Ставок у Трускавці / © ТСН.ua

Трускавець / © ТСН.ua

Музей «Історія Трускавця»

Це міський історичний музей, розташований у самому центрі неподалік нижнього та єдиного, який діє зараз бювету мінеральних вод. У музеї зібрано матеріали та предмети з історії та культури Трускавця, тут розповідають про видатних особистостей, пов’язаних із містом. Ціна квитка (літо 2025 року) для дорослих — 60 грн, для дітей — 30, можна також замовити екскурсію за 200 грн.

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Музей «Історія Трускавця» / © ТСН.ua

Художній музей Михайла Біласа

Музей теж розташований у центрі міста та є пам’яткою дерев’яної архітектури початку ХХ століття у старовинній віллі «Гопляна», створеній у 1924-1928 роках. Він був першим в Україні відкритим за життя майстра, який мешкав у Трускавці. Це єдина з вілл зрубної конструкції, що збереглася, побудована без єдиного цвяха.

Художній музей Михайла Біласа / © ТСН.ua

У музеї експонуються роботи художника, а окрім постійно діючої виставки, музей експонує роботи відомих та молодих художників, графіків, скульпторів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Ціна квитка для дорослих — 50 грн, для дітей — 25, можна також замовити екскурсію за 120 грн.

Художній музей Михайла Біласа / © ТСН.ua

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії

Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Діви Марії — давній духовний центр Трускавця. Храм зведений з елементами неоготики та є історико-архітектурною пам’яткою.

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії / © ТСН.ua

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії, концерт органної музики / © ТСН.ua

Сьогодні в ньому проходять служби, а також кілька разів на тиждень абсолютно безкоштовно можна послухати шедеври органної музики та почути історію становлення цього костелу з вуст реконструктора, який займався реставраційними роботами костелу після 1994 року, коли храм повернули римо-католикам і велися до 2002 року. 2014 року на фасадному фундаменті відкрили пам’ятник Папи Римського Івана Павла II.

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Костел Успіння Пресвятої Діви Марії / © ТСН.ua

Пам’ятник Христа Спасителя

Місце звідки на місто відкривається чудова панорама. Розташована архітектурна композиція на Гошівській горі — найвищій точці міста Трускавець. Сама статуя висотою 9 м. Стоїть на постаменті заввишки 3 м. Таким чином, загальна висота скульптури — 12 м. Це найвища статуя Ісуса Христа в Україні, яка є копією бразильської, розташованої на вершині Корковадської гори в Ріо-де-Жанейро (її висота 38 метрів).

Пам’ятник Христа Спасителя / © ТСН.ua

З Гошівської гори відкривається неймовірна панорама на місто Трускавець.

Вид на Трускавець / © ТСН.ua

Кінотеатр «Злата»

Є у Трускавці і свій кінотеатр. Він розташований у центрі та його легко знайти. Ціни на квиток на ранковий сеанс стартують із 130 гривень. Є нюанс, фільм не покажуть, якщо на сеанс прийшло менше чотирьох осіб, тож беріть на замітку.

Загальне враження від курортного Трускавця у нас лишилося приємним. Тут точно є де погуляти, можна знайти затишні місця, де перекусити чи провести вечір у приємній компанії. Ціни у закладах міста анітрохи не поступаються київським, а подекуди вони сильно завищені.

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Трускавець / © ТСН.ua

Розглядаючи бюджетний варіант відпочинку, найкраще орендувати квартиру і купувати продукти в супермаркетах або на місцевому ринку, тоді вдасться трохи заощадити. Також відмінним місцем для перекушування прямо на центральній алеї біля входу в парк є лавка «Добрий млинець», де можна купити смачні млинці з різними начинками та морозиво. Тут завжди черги та дуже адекватні ціни.