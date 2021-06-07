Англійська стриманість: королева Єлизавета II привітала принца Гаррі та його дружину з народженням доньки

Єлизавета II стала прабабусею в одинадцятий раз.
Королева Великої Британії Єлизавета II привітала з народженням доньки принца Гаррі та його дружину Меган Маркл.
Про це повідомили в Instagram королівської сім'ї.
Вітання з'явилося ввечері 6 червня. Воно було коротким і по-англійськи стриманим.
"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський (Чарльз — ред.) І герцогиня Корнуольська (Камілла — ред.), А також герцог і герцогиня Кембридзькі (Вільям і Кейт — ред.) дуже раді цій новині", — йдеться в повідомленні королівської сім'ї.
Нагадаємо, що Єлизавета II стала прабабусею в одинадцятий раз.
Зауважимо, що в неділю ввечері принц Гаррі та Меган Маркл повідомили, що в п'ятницю, 4 червня, у них в Лос-Анджелесі народилася донька. Дівчинку назвали Діана Лілібет: ім'я Діана дитина отримала в честь матері принца Гаррі та його брата принца Вільяма, а Лілібет — це домашнє прізвисько Єлизавети II.
Маля народилося з вагою 3,2 кілограма.
Це друга дитина для пари. Закохані також виховують сина Арчі, якому в травні виповнилося 2 роки.
Про вагітність Меган Маркл і принц Гаррі оголосили в лютому 2021 року. У липні 2020-го в Меган трапився викидень.
Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року.