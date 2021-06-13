Байден порушив королівський протокол: як відреагувала Єлизавета ІІ

Байден з дружиною Джилл прибули на 5 хвилин пізніше королеви Великої Британії Єлизавети II.
Президент США Джо Байден з дружиною порушили королівський протокол на саміті "Великої сімки" (G7 — ред.).
Адже за правилами останніми на захід повинні з'явитися члени королівської сім'ї, пише Daily Mail.
Всі гості повинні бути на місці до прибуття королеви на якесь офіційний захід.
Байден з дружиною Джилл прибутку на 5 хвилин королеви Великобританії Єлизавети II з герцогом і герцогинею Кембридзькими, принцом Чарльзом і Каміллою.
Попри запізнення політика, англійська королева не показала свого невдоволення і привітно спілкувалася з гостями.
Джо Байден вперше зустрівся з королевою на закритій зустрічі та лідерами G7.
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