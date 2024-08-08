Елегантна та красива: королева Ранія вперше з'явилася на публіці після того, як стала бабусею

Її Величність вирушила до Bldr Space в Аммані, який є коворкінг-центром у країні. Під час свого візиту Ранія зустрілася з молодими підприємцями та творцями контенту, де дізналася про інноваційні проєкти, над якими вони працювали.

"Зустріч із командою Bith.AI та іншими видатними молодими йорданськими підприємцями сьогодні у Bldr Space в Аммані", — підписала опубліковані знімки в Instagram Ранія.

На публічному заході королева Ранія з'явилася в білій сорочці з коротким рукавом від Dior, одягнувши її з синіми широкими джинсами з деніму з високою посадкою від Closed, в руках у неї була маленька чорна сумка з телячої шкіри Loewe і взула вона туфлі на високих підборах Manolo Blahnik. Королева зробила гарне укладання хвилями та макіяж, зробила виразний макіяж очей і рожевий блиск нанесла на губи, а також одягла золотий ланцюжок із підвіскою на шиї.

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Нагадаємо, нещодавно палац поділився фото королеви Ранії з її маленькою онукою принцесою Іман на руках. Малеча стала першою дитиною старшого сина Ранії кронпринца Хусейна та його дружини принцеси Раджви.

Королева Ранія з онукою Іман на руках / Фото: Instagram королеви Ранії

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