Княгиня Шарлін повернулася до Монако з клініки, де довго секретно лікувалася

Княгиня Шарлін повернулася до Монако з клініки, де довго секретно лікувалася

Більш ніж півроку ми розповідали вам про стан здоров'я княгині Шарлін, яка була далеко від дому та своєї сім'ї.

Не можемо не поділитися з вами новиною, що княгиня Монако Шарлін повернулася додому до палацу з секретного місця, де перебувала з листопада 2021 року. До цього Шарлін була у Південній Африці, де лікувалася від лор-інфекції понад п'ять місяців.

Тепер княгиня Шарлін, нарешті, повернулася до Монако і возз'єдналася зі своєю сім'єю після того, як провела далеко від них майже рік, де боролася з інфекцією лор-органів.

Палац Монако підтвердив новину. "Наступні кілька тижнів повинні дозволити княгині Шарлін ще більше зміцнити своє здоров'я, перш ніж поступово відновити свої офіційні обов'язки та зобов'язання", — йдеться у заяві.

Повідомляється, що княгиня з нетерпінням чекає на можливість повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

"Для того, щоб принцеса Шарлін повністю одужала і оскільки їй все ще потрібна тиша і спокій, князівське подружжя просить, щоб їхнє особисте життя та сімейне оточення продовжували поважатися", — пише Hello!

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