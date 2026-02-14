Принц і принцеса Уельські Instagram.com_princeandprincessofwales / © Instagram

Королівська родина рідко дозволяє собі публічну сентиментальність, тож новий знімок до 14 лютого став приємною несподіванкою. На фото — принц Вільям і принцеса Кейт, сидять поруч без парадних поз і коштовностей, лише погляд, дотик і спокій, який не потребує пояснень.

Чорно-білий формат лише підсилює інтимність моменту: Вільям у сорочці та светрі, його рука спокійно лежить на колінах дружини, а Кейт — у білій блузі та твідовому жакеті, з м’якою усмішкою та розпущеним волоссям, зачесаним набік.

Підпис до фото — максимально лаконічний: «Happy Valentine’s Day» («З Днем Святого Валентина») та сердечко.

Цей знімок — не просто валентинка. Це візуальне підтвердження того, якою сьогодні хоче бути королівська пара, а саме живою, близькою та справжньою, без надмірної помпезності, але з глибокою емоцією.

Кейт і Вільям знову доводять, що навіть у світі протоколів і титулів кохання може залишатися особистим і втаємниченим.