Королівські сім'ї
119
1 хв

На згадку про бабусю-герцогиню: Амелія Віндзор поділилася архівним знімком

Дівчина сумує за улюбленою бабусею і тому поділилася її рідкісним портретом.

Юлія Каранковська
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

4 вересня пішла з життя герцогиня Кентська Кетрін — дружина Едварда, герцога Кентського, онука короля Георга V та двоюрідного брата королеви Єлизавети II. Вона була членкинею британської королівської сім’ї та в молоді роки не лише активно виконувала королівські обов’язки, а й була улюбленицею британської публіки, зокрема через свій стиль і красу.

Герцогиня Кентська, Кетрін, померла у віці 92 років, а новину про її смерть опублікував Букінгемський палац. Також публічно попрощалися з герцогинею ті члени королівської сім’ї, які мають публічні платформи, зокрема Кейт і Вільям у своєму Instagram написали емоційну заяву, а одна з десяти онуків герцогині Кентської — Амелія Віндзор — поділилася гарною фотографією бабусі.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Instagram Амелії Віндзор

Герцогиня Кентська Кетрін / © Instagram Амелії Віндзор

На знімку, опублікованому дівчиною в Instagram, зображена її бабуся в молоді роки. Скільки років і де був зроблений знімок Амелія не написала, а просто додала до нього невелике сердечко.

За герцога Кетрін вийшла заміж 1961 року в пишній сукні з 4-метровим шлейфом. У шлюбі у Кентських народилося троє дітей: лорд Ніколас Віндзор, леді Гелен Тейлор і Джордж, граф Сент-Ендрюс, а також 10 онуків.

Герцог Кентський і його дружина Кетрін, герцогиня Кентська, в день весілля, 1961 рік / © Getty Images

Герцог Кентський і його дружина Кетрін, герцогиня Кентська, в день весілля, 1961 рік / © Getty Images

