Несподівано: король Чарльз і Кейт з Вільямом Уельські привітали принца Гаррі з ювілеєм

Принц Гаррі сьогодні святкує своє 40-річчя.
Букінгемський палац поділився рідкісним постом в соцмережах, привітавши молодшого сина короля Чарльза ІІІ з ювілеєм. Від того часу, як Гаррі та його дружина Меган залишили королівську родину і склали з себе повноваження її членів, Гаррі не вітали публічно в соцмережах.
Цього року його фотографія, на якій герцог широко усміхається, опублікована, а в підписі до неї написано:
"Бажаємо герцогу Сассекскому сьогодні щасливого 40-річчя!".
В акаунті принца та принцеси Уельських зробили репост цієї фотографії, що викликало хвилю обурених коментарів серед шанувальників. Нагадаємо, брати не спілкуються від того часу, як Гаррі опублікував свої мемуари "Запасний", в яких повідомив багато пікантних подробиць про особисте життя старших членів королівської родини.
Однак публікація в соцмережі Уельських не означає, що розлад між братами закінчився.
Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про три вимоги герцога Сассекського до його королівських родичів.
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